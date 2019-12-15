Умерла легендарная французская актриса, звезда фильмов Годара, Риветта и Висконти (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 14 декабря, в одной из парижских клиник скончалась знаменитая французская актриса, режиссер и писательница Анна Карина. Причиной смерти стал рак. Анне было 79 лет.

Ее по праву считают одной из самых ярких звезд французской «новой волны». Она снялась примерно в 30 фильмах. Пик ее карьеры пришелся на 60−70-е годы.

Настоящее имя актрисы — Ханна Карин Бларке Байер. Она родилась 22 сентября 190 года в Копенгагене в семье капитана. Родители развелись, и воспитанием Ханны занималась в основном бабушка. В возрасте 14 лет девочка стала выступать в кабаре, снималась в рекламе. В 17 лет она уехала во Францию, решив начать карьеру манекенщицы. Ей это удалось. Ханна работала у Пьера Кардена и Коко Шанель. Легендарные дизайнеры были от нее в восторге. Они рекомендовали девушке взять псевдоним. Так появилась Анна Карина.

На юную манекенщицу обратил внимание кинорежиссер Жан-Люк Годар. О нем тогда только начинали говорить. Он предложил Анне главную роль в своем фильме «Женщина есть женщина». Картина вышла в 1961 году и была показана на Берлинском международном кинофестивале. Карина получила приз «Серебряный медведь» как лучшая актриса.

В марте того же года она вышла замуж за Годара. Они прожили в браке шесть лет. Развелись в 1967 году. Анна признавалась, что жить с Жан-Люком было непросто. По ее словам, он мог выйти в магазин за сигаретами и пропасть на две-три недели.

Анна Карина в фильме "Безумный Пьеро"

Она снялась у Годара еще в нескольких фильмах, каждый из которых стал мировой классикой кино — «Жить своей жизнью», «Посторонние», «Альфавиль», «Безумный Пьеро». Муж предлагал ей главную роль также в картине «На последнем дыхании», но Анна не захотела сниматься обнаженной.

Годар не возражал, чтобы Карина работала и с другими режиссерами. Актриса снялась у Аньес Варда в фильме «Клео от 5 до 7», у Валерио Дзурлини в драме «Они шли за солдатами», у Жака Риветта в «Монахине», у Лукино Висконти в «Постороннем», у Франко Брузати «Хлебе и шоколаде», у Райнера Фасбиндера в «Китайской рулетке».

Анна Карина и Жан-Люк Годар

Министр культуры Франции Франк Ристер написал в Twitter: «Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд».

Карина сняла как режиссер два фильма — «Жить вместе» и «Виктория». Кроме того, она написала четыре романа.

После Годара актриса еще трижды выходила замуж. Ее мужьями в разные годы были французские актеры Пьер Фабре и Даниэль Дюваль. Свой третий брак Карина заключила с американским режиссером Денни Берри. Все ее четыре брака закончились разводами. Детей у Анны не было.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного американского актера Дэнни Айелло.

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