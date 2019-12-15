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Происшествия

Затопление дока с подлодкой в Крыму: в море вылились нефтепродукты (видео)

23:18 15 декабря 2019 63
Оккупированный Крым
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном РФ Севастополе, где летом в воде обнаружили эмбрионы холеры, произошло новое ЧП: из затонувшего накануне в Южной бухте плавучего дока со списанной захватчиками подводной лодкой произошел разлив нефтепродуктов.

Об этом сообщил «врио губернатора» города Михаил Развожаев, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, разлив нефтепродуктов уже оградили, а корпус подлодки завтра, 16 декабря, отправят на утилизацию.

Сообщается, что корпус лодки пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию.

«Плавдок также будет поднят и утилизирован», — заверил представитель оккупационной администрации, добавив по привычке, что опасности для людей и экологии инцидент якобы не представляет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с началом оккупации Крыма на полуострове с завидным постоянством происходят катастрофы. Так, в Коктебеле летом забил фонтан нечистот, после чего выяснилось, что в поселке все очень плохо с экологией. Местные власти, зная об этом, хранили молчание и не предупредили ни жителей, ни отдыхающих.

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