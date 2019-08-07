В Крыму холера: оккупанты закрывают популярные пляжи в Севастополе, — росСМИ

Украина

В захваченном Россией Крыму в воде обнаружены холерные эмбрионы, поэтому руководство горда просят закрыть популярные пляжи. Об этом пишет российское издание «Примечания».

«Письмо Роспотребнадзора от 2 августа 2019 года на имя врио губернатора Михаила Развожаева. В нем ведомство просит городские власти запретить купание на пляжах „Омега“ и парка Победы в Севастополе, так как при отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ „Противочумная станция Республики Крым“ были выделены холерные вибрионы»,— говорится в сообщении.

По информации журналистов, в документе сообщается, что о выделении экспертизой штаммов V. Cholerae O1 и V. Cholerae non-O1/non-O139 уже оповещены операторы пляжей — ООО «Крым-Комфорт», ООО «Де-Ви Крым» и департамент городского хозяйства Севастополя. Роспотребнадзор требует от них установить источники сброса сточных вод в море, а также разместить информационные щиты о запрете купания. Предупреждать отдыхающих об опасности заражения предлагается с помощью громкоговорителей.

О том, что в воде самого грязного пляжа Севастополя «Омеги» обнаружен штамм холеры, соощалось в начале июля. Причем тогда собеседники в Роспотребнадзоре уверяли «Примечания», что купаться на пляже абсолютно безопасно, поскольку обнаруженный штамм является условно-патогенным. К тому же повторные анализы бактерию не выявили.

Спустя некоторое время орган «правительства» бывшей АРК — информагентство Крыминформ — опубликовал опровержение Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в котором специалисты ведомства заявили об отсутствии опасных инфекций в морской воде у берегов полуострова. Таким образом в ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию об обнаружении холеры на пляжах Севастополя.

«За текущий период исследовано более 1,8 тысяч проб. В том числе у берегов Черного и Азовского морей на всей протяженности Крыма и Севастополя более 600 проб. По результатам исследований холерных вибрионов не обнаружено. Как и ежегодно, при проведении мониторинга выявлены единичные культуры „НАГ“ вибрионов, которые не являются патогенными и не относятся к холерным, а являются естественными обитателями объектов внешней среды», — рассказали в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

«Впоследствии выяснилось, что информация об обнаружении холеры на пляжах Севастополя была обоснованной, и это неудивительно, поскольку пляж „Омега“ в течение нескольких десятков лет удерживает печальную пальму первенства как один из самых грязных в городе», — говорится в статье.

В бухту, в случае аварии на коллекторе, сливают нечистоты, от которых гибнут даже зимующие здесь лебеди. В декабре 2016-го и январе 2017 года севастопольцы с беспокойством наблюдали за гибелью лебедей в бухте Круглой. Сначала думали, что птицы погибают от белого хлеба, которым севастопольцы буквально закармливали их на прогулках у моря. Ветеринары изучили птиц и нашли причину — глисты. Заразились ими лебеди, скорее всего, из канализации, которая стекает в бухту без всякой очистки.

Стоит отметить, что район Омеги всегда был очень грязным, поскольку там постоянно прорывает канализацию в районе новостроек. А естественный уклон местности идет как раз в сторону пляжа «Омега», и все нечистоты стекают прямиком в бухту.

Также издание сообщает, что «власти» Севастополя официально подтвердили прорыв глубоководного канализационного коллектора КОС «Южные» в Голубой бухте, загрязнение нечистотами от которого происходит на протяжении 16 лет — с 2003 года.

«После того, как у нас появились снимки со спутника, мы провели обследование с помощью водолазов. На расстоянии 750 метров и на глубине 35 метров действительно есть прорыв. Как выяснилось: в 2003 году тральщик тралом зацепил часть трубы и произошел сдвиг. Мы сейчас готовим мероприятия по ликвидации этой ситуации», — заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Однако проблема не замыкается только на пляжах «Омега» и в парке Победы — купаться в городской зоне жителям и туристам практически негде.

Канализационный сброс без очистки уже много лет идет в Балаклаве. В Любимовке такая же проблема — в нескольких километрах выше по течению речки Бельбек, которая впадает в море, находится село Поворотное, где есть несколько многоквартирных домов и нет канализации. Все стоки объединяются в выгребную яму, которая находится рядом с небольшой речушкой. Если отходы жизнедеятельности вовремя не убирают, они попадают в приток Бельбека.

А еще выше находится село Вир, где как минимум две пятиэтажки без канализации — здесь все сливается прямо в реку.

На пляже Хрустальном из-за отсутствия ливневой канализации грязь с набережной и выше расположенных улиц вместе с дождем стекается прямиком в море.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты довели захваченный ими Крым до настоящей экологической катастрофы: российские военные сбрасывают канализационные стоки прямо в море, без предварительной очистки.

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