Оккупанты скрыли факт экологической катастрофы в Коктебеле: опубликованы шокирующие данные

Происшествия

После того, как на пляже в крымском Коктебеле забил фонтан нечистот, выяснилось, что в поселке все очень плохо с экологией. Местные власти, зная об этом, хранили молчание и не предупредили ни жителей, ни отдыхающих.

В соцсетях пишут, что заявление главы администрации Феодосии о том, что биологический анализ в норме, — это ложь.

Александр Алипов в Facebook сообщает, что на его запрос в «Росприроднадзор» по поводу анализов морской воды в районе выброса «нефтяного» фонтана в Коктебеле, полученный ответ и экспертные заключения повергли его в шок.

Он уточняет, что экспертиза взятых проб проводилась на материке. Пробы отбирались в двух точках — напротив места выброса в море и в акватории, напротив точки выброса в 35 метрах.

«А теперь цифры. Точка 1. Ион аммония — превышение предельно-допустимой концентрации в 168 раз!!! Вдумайтесь, в 168 раз!!! Продуктом распада аммония является аммиак. В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. По сути это однозначно канализационные стоки», — возмущается Алипов.

Также превышены допустимые концентрации фосват-ионов (в 39 раз). Анионные поверхностные активные вещества — превышены в 20 раз.

«Они образуются от различных чистящих, моющих средств, химии. Незначительное превышение их концентрации ведет к гибели биологических организмов и наносит вред здоровью людей», — уточняет мужчина.

Снижение кислорода в воде указывает на ее химическое или биологическое загрязнение.

Крымчанин намерен обращаться во властные и силовые структуры оккупантов, которые не проинформировали население об экологической катастрофе.

«Людей уверили, что всё хорошо, прикрыли дырку, установили табличку техническая зона — купание запрещено и пошли отдыхать! Главе администрации вместо заявлений о том, что вода в норме, надо было искупаться там и рот прополоскать в этой „норме“!», — продолжает возмущаться крымчанин, уточняя, что данный выброс никак не мог быть сливом дождевой воды, это канализационные и технические сливы незаконных объектов в поселке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабной экологической катастрофе в Армянске на заводе «Крымский Титан», когда людей даже эвакуировали из города. Также сообщалось об уничтожении знаменитого курорта Саки, где в грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. Все происходит при полном попустительстве оккупационной администрации Крыма.

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