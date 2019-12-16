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Вторая жуткая смерть пешехода в течение суток: под Киевом на улице Киевской погиб мужчина
В Киеве произошло второе за сутки ДТП, в котором погиб пешеход. Если утром трагедия случалась на Житомирской трассе возле поста полиции «Сосновый бор», то теперь беда настигла переходящего улицу мужчину в столичном пригороде Вишневое.
Корреспондент нашего издания побывал на месте трагедии и выяснил, что поздно вечером в воскресенье автомобиль Toyota двигался по Киевской улице со стороны Большой Окружной Дороги.
Узнать детали того, при каких обстоятельствах он смертельно травмировал мужчину, не удалось.
Водитель Toyota также получил травмы и был госпитализирован.
Тело погибшего находилось приблизительно в тридцати метрах от «зебры».
Но как далеко от перехода был сбит человек, предстоит выяснить следствию.
Его личность установлена, погибшему немногим больше 50 лет.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной жуткой трагедии с участием пешехода: 14 декабря под Киевом на Бориспольской трассе автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело разорвало на части.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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