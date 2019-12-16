Происшествия

Вторая жуткая смерть пешехода в течение суток: под Киевом на улице Киевской погиб мужчина

В Киеве произошло второе за сутки ДТП, в котором погиб пешеход. Если утром трагедия случалась на Житомирской трассе возле поста полиции «Сосновый бор», то теперь беда настигла переходящего улицу мужчину в столичном пригороде Вишневое.

Корреспондент нашего издания побывал на месте трагедии и выяснил, что поздно вечером в воскресенье автомобиль Toyota двигался по Киевской улице со стороны Большой Окружной Дороги.

Узнать детали того, при каких обстоятельствах он смертельно травмировал мужчину, не удалось.

Водитель Toyota также получил травмы и был госпитализирован.

Тело погибшего находилось приблизительно в тридцати метрах от «зебры».

Но как далеко от перехода был сбит человек, предстоит выяснить следствию.

Его личность установлена, погибшему немногим больше 50 лет.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной жуткой трагедии с участием пешехода: 14 декабря под Киевом на Бориспольской трассе автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело разорвало на части.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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