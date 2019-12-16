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Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)
Известный голливудский актер Том Круз, посетивший в начале октября Украину, похоже, снова влюбился, причем очень серьезно.
Новой избранницей 57-летнего Тома стала 38-летняя звезда сериала «Аббатство Даунтон» — Мишель Докери, пишет Телепрограмма.про со ссылкой на The Frisky.
Сообщается, что инсайдер раскрыл информацию о том, что Том «обхаживает» Мишель уже несколько месяцев. Как оказалось, он — большой поклонник сериала и таланта актрисы.
А этим летом он столкнулся с ней на одном из приёмов и был окончательно сражён её обаянием и красотой. С тех пор актер успел побывать с ней на нескольких тайных свиданиях. А в начале этого месяца их впервые видели вместе на церемонии British Fashion Award. Хотя на красной дорожке они появились по отдельности, в зале они сидели рядом. Кроме того, на последовавшей за церемонии вечеринки, Том буквально не отходил от Мишель.
Как утверждает один из приятелей Круза, актёр, который ещё в 2012 году развелся со своей супругой — Кэти Холмс, уже строит далеко идущие планы в отношении Докери. Он уже представляет ее себе в качестве законной супруги, с которой проведёт остаток жизни. Между тем, друзья считают, что Том явно торопится. Ведь он пока даже не стал ее «эксклюзивным» бойфрендом: параллельно с ним она встречается с музыкальным менеджером Джаспером Уоллер-Бриджем.
Однако сам Том уверен, что сумеет окончательно завоевать Мишель. Между прочим, даже если ему это удастся, Докери придётся ещё пройти через утверждение её кандидатуры сайентологами-консультантами Тома, без одобрения которых он не решается совершить ни одного важного шага.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», последователи так называемой Церкви сайентологии подыскали Тому Крузу «подходящую невесту». Ею стала 31-летняя начинающая актриса и исполнительница танца живота Наташа Гарбави. Она происходит из семьи сайентологов из Македонии, ныне проживающих в Великобритании. И считается «самой сексуальной девушкой» этого религиозного движения.
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