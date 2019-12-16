Мир

Из охраняемого дома 35-летней модели, телекомментатора и продюсера Тамары Экклстоун, дочери британского миллиардера и бывшего главы Формулы-1 Берни Экклстоуна, воры вынесли драгоценности на 70 миллионов долларов. 57-комнатный особняк Тамары стоимостью почти 94 миллиона долларов находится в самом центре Лондона, в Кенсингтоне — на улице, которая неофициально называется «Ряд миллиардеров», и где на каждом шагу встречаются полицейские патрули и пропускные пункты.

Особняк Тамары

Тамара с мужем и дочерью уехала на Рождество в отпуск за границу. Этим, спустя несколько часов после отъезда хозяев, и воспользовались злоумышленники — несмотря на то, что в особняке на момент взлома присутствовали охранники. Грабители перебрались через забор в сад, а оттуда проникли в особняк.

Как сообщает издание The Sun, трое взломавших спрятанные сейфы преступников провели в доме около 50 минут. В числе их добычи было множество ювелирных украшений — в том числе роскошный бриллиантовый браслет от Cartier стоимостью 100 тысяч долларов — подарок, который Тамара получила на свадьбу.

Украденный браслет

Тамара находится в состоянии полного шока и страшно расстроена. Полиция разыскивает свидетелей. Дом наследницы миллиардов считался одним из самых безопасных в Лондоне. Рядом с ним находятся особняки Романа Абрамовича и султана Брунея.

Тамара — одна из трех дочерей Берни Экклстоуна, состояние которого оценивается в сумму свыше трех миллиардов долларов. Она замужем за брокером Джеем Ратлендом. У супругов ест пятилетняя дочь София.

Тамара с отцом

Тамара с мужем и дочкой

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из знаменитого музея «Зеленый свод» в Дрездене были похищены драгоценности на сумму в миллиард евро.

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