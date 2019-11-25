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Из знаменитого музея «Зеленые своды» в Дрездене украли драгоценности на сумму в миллиард евро

Знаменитый музей «Зеленые своды» в немецком городе Дрезден ограбили. Воры проникли в здание рано утром и, как сообщает издание Daily Mail, вынесли драгоценности на общую сумму в миллиард евро — в то числе ювелирные изделия и драгоценные камни. Сообщается, что злоумышленники отключили электроснабжение здания им пробрались внутрь через окно.

Преступники скрылись на лимузине. Полиция ведет расследование. Сообщается, что, несмотря на отключение электричества, камеры видеонаблюдения все же смогли зафиксировать момент кражи.

«Зеленые своды» — знаменитая коллекция драгоценностей, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в Европе происходит от некогда окрашенных в зеленый цвет, а сейчас закрытых зеркалами колонн зала драгоценностей.

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