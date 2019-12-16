Балаклавы и каффы: названы самые модные аксессуары сезона (фото)

Стиль жизни

Стилисты говорят, что наступающий 2020 год — настоящий рай для любителей всевозможных аксессуаров. Большая часть из них успешно перекочевала из 2019 года, нисколько не потеряв своей актуальности. В новом сезоне на пике моды окажутся платки, поясные сумки, ассиметричные серьги и цепи. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный фэшн-стилист и режиссер телепроектов о моде Светлана Лищинская рассказала, какими будут основные тренды в аксессуарах, а от каких вещей стоит избавиться.

— На самом деле аксессуары — один из любимых предметов стилистов, который может полностью изменить образ, — рассказала Светлана. — Достаточно добавить к наряду, скажем, пояс или сумочку, и он превратится из повседневного в вечерний. Я люблю работать с большим количеством аксессуаров, меняя и компонуя их в самых неожиданных вариациях. Вообще, не стоит строго следовать четким правилам моды. Мода — живой организм, и она переменчива так же, как и женский характер. Поэтому не бойтесь привносить что-то свое, оригинальное в образ. Поверьте, самые смелые решения могут оказаться наиболее удачными.

— И все же существуют тренды в аксессуарах?

— Конечно, как и вся мода, эти предметы подвержены изменениям. Тренды в аксессуарах задают мировые дома моды, регулярно используя их в своих показах. Знаете, на первый взгляд, даже может показаться, что какие-то серьги или браслеты не в силах повлиять на общее впечатление от коллекции. Но попробуйте убрать лишь один аксессуар из коллекции даже Chanel — и она вся «развалится». Мода — в деталях! И этими деталями являются именно те вещи, которые принято называть аксессуарами.

— Шапки, шарфы и перчатки тоже входят в их число?

— Да, и как раз сейчас, в холодное время года, они становятся «главными действующими лицами». Основной тренд среди головных уборов — балаклавы. Да-да, эти достаточно аскетичные шапки, плотно закрывающие голову и шею, находятся на пике популярности. Видимо, их любят за универсальность, хотя, не скажу, что балаклавы украшают их обладательниц. Куда более изысканными и разнообразными на этом фоне выглядят шарфы. В моде широкие изделия с крупным рисунком. Главное, не надо прятать свой шарф под пальто, наоборот — выставляйте всем на обозрение. Пусть видят, что у его обладательницы отменный вкус!

— Как носить длинные шарфы?

— Поверх пальто, перекинув через одно плечо. Можно заправить один конец шарфа за пояс. Если это не шарф, а объемная косынка, ее можно повязать на голову — будет тепло, комфортно и стильно. В тренде шарфы и платки в клетку и однотонных, пастельных оттенков.

— Какие перчатки сейчас в моде?

— Перчатки стали неотъемлемой частью образа. Они могут быть вязаными или кожаными, но обязательно украшенными браслетом, цепочкой или даже кольцом, одетым поверху. Длина перчаток зависит от вашего личного комфорта, вы вольны выбирать любую. Но, если речь идет о модных перчатках, то они должны закрывать все пальцы. Никаких митенок! Оставьте этот аксессуар в прошлом.

— В осеннем сезоне были актуальны шелковые шейные платки. Эта мода переходит в 2020 год?

— Конечно! Шейные платки, вообще, один из самых универсальных аксессуаров этого сезона. Их можно завязывать узлом вокруг шеи или подвязывать волосы — всё будет смотреться очень стильно. Если платок большой, попробуйте обернуть его два раза вокруг шеи, оставив лишь небольшие «ушки». Разноцветные шелковые платки отлично смотрятся с классическими белыми рубашками, привнося в деловой стиль нотку романтики. Не забудьте о брошах. Я советую покопаться в маминых вещах, чтобы найти какую-нибудь старинную камею. Ее можно прикрепить на узел вашего шарфа, украсить лацкан пиджака или пальто.

— Какие аксессуары для волос будут в моде?

— В трендах заколки, резинки и обручи с крупными искусственными жемчужинами. Обручи могут быть и из ткани, но тогда они должны выглядеть достаточно объемно. Небольшим шелковым шарфом можно завязывать и пучок волос, оставляя свисающими концы.

— Какие в моде серьги?

— Вновь вернулась асимметрия, и, конечно, по-прежнему в моде крупные серьги. Их форма может быть разной — от нескольких длинных цепочек до замысловатых колец, унизанных искусственным жемчугом. В 2020 году возвращаются в моду каффы — аксессуар, который крепится на ухо без необходимости прокола. Единственное, что надо помнить: если вы решили сделать акцент в своем образе на крупных серьгах, то остальные аксессуары могут в это время «отдыхать». И уж точно не стоит перегружать себя подвесками и кулонами. А вот пару массивных браслетов надеть не помешает. Помните, что в этом сезоне из можно и нужно носить не под одеждой, а на! Смело надевайте браслеты на рукава ваших рубашек, платьев и даже пальто.

— Каким должен быть пояс, чтобы оказаться в тренде?

— Это может быть и просто серебряная цепочка. Или кожаный пояс средней ширины. Слишком широкие сейчас не в моде. Кстати, можете надевать сразу несколько поясов, причем не слишком переживая о том, как они будут между собой сочетаться. Пояс должен подчеркивать вашу талию. Кстати, в моде небольшие сумки на поясе. Лучше всего выбирать однотонные кожаные модели, которые подчеркнут изысканный стиль их обладательниц.

Ранее известный украинский фэшн-стилист, режиссер программ о моде Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» о том, какие сумки будут модны в 2020 году.

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