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СМИ рассказали о поездках главы ТППУ по всему миру за государственный счет
Пока украинские предприниматели ждут обещанные иностранные инвестиции, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за государственный счет летает на престижные марафоны в разные уголки мира. Последний из них состоялся в Гуанчжоу — бизнесовой столице Китая. Об этом говорится в материале издания «КП в Украине»
В статье сказано, что за привлечение и сопровождение иностранных инвестиций в Торгово-промышленной палате Украины отвечают лично Геннадий Чижиков и его вице-президент Ростислав Коробка. В своих отчетах за последние годы они оба указывают на рост инвестиционной привлекательности Украины и развитие отечественного экспорта. Впрочем, отечественные экспортеры с этим не согласны.
«Привлечение иностранных инвестиций и их сопровождение всегда были столбами в речах президента ТППУ Геннадия Чижикова. Эти вопросы также курирует вице-президент Ростислав Коробка. Чижиков заявил, что ТПП работает над реализацией инвестиционных проектов в сфере ВИЭ, дерево- и сельхозпереработки. А что же было дальше? Посмотрите на инвестиционный портал ТПП: invest.ucci.org.ua. Раздел „Новости“ — последние новости за сентябрь и июль этого года. В разделе „система налогообложения“ приведена информация по 2018 Там отсутствует информация для потенциального инвестора», — сообщается в материале.
По словам автора материала, средства на разработку портала invest.ucci.org.ua были частично заимствованы у иностранных кредиторов в рамках программы Евросоюза по поддержке малого и среднего бизнеса COSME.
Отдельно в материале прокомментировали частые поездки президента ТППУ Геннадия Чижикова за границу: эта тема сейчас активно обсуждается украинскими пользователями социальной сети Facebook. Последним поводом для возмущения стало, якобы командировка Чижикова в Гуанчжоу (Китай), где он принял участие в марафоне.
«Недавно президент ТПП посетил город Гуанчжоу — третий город Китая, наполненный инвесторами, бизнесом и финансами. Там он принял участие в очередном марафоне. Их много было в его жизни. I это делает ему честь. Но уже давно возникает вопрос: за чей счет происходит этот банкет (перелеты в самолетах исключительно бизнес-классом, стоимостные финансовые взносы, расходы). Все это могло бы быть понятным, если бы после таких китайских, американских (Майами), испанских (Барселона), французских, африканских
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..