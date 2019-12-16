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Выпрыгнул с шестого этажа: в Полтаве борются за жизнь 19-летнего студента
В воскресенье, 15 декабря, в 18:30, оставив предсмертную записку в комнате общежития, где проживал, 19-летний студент Полтавской аграрной академии выпрыгнул с шестого этажа. В результате он получил тяжелейшие увечья: перелом позвоночника, левого предплечья, щиколотки, закрытую черепно-мозговую травму, но при этом не потерял сознания. Сейчас за его жизнь борются врачи-реаниматологи Полтавской городской клинической больницы № 1.
— Пострадавший приехал на учебу в Полтаву из одного из сел области, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. - Проблем в учебе и в общении с ровесниками не имел. Следователи разбираются в причинах, побудивших его свести счеты с жизнью. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 120 УК Украины («Доведение до самоубийства»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 13 декабря в Киеве патрульные спасли от самоубийства парня, который хотел прыгнуть с моста Метро. Он рассказал полицейским, что у него кредиты, проблемы с женой и наркотическая зависимость.
А в Каменец-Подольском на днях мужчина попытался покончить с собой, прыгнув с 40-метрового Новоплановского моста.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в начале декабря в Николаеве парень, проигравший на автоматах 5 тысяч гривен, пытался покончить с собой, бросившись с моста.
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