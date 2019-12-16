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На Тернопольщине автобус со школьниками попал в смертельное ДТП (фото)
В Тернопольской области в ДТП попал школьный автобус с детьми. Школьники направлялись в соседнее село на ученическую олимпиаду. Напомним, в Киеве в маршрутку с пассажирами врезалась фура.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря, на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, в районе села Кровинка.
Как сообщили в областном управлении полиции, виновником ДТП стал водитель автомобиля Volkswagen Sharan, который выехал на полосу встречного движения.
Совершив столкновение с автобусом «Эталон», авто врезалось еще и в ВАЗ-21 074. Водитель последнего погиб на месте аварии.
Находившиеся в автобусе дети не пострадали.
По предварительной информации, все участники ДТП были трезвыми, а транспортные средства — исправными.
На данный момент водитель Volkswagen задержан.
Напомним, в субботу, 14 декабря, пассажирский автобус попал в ДТП на оккупированном Донбассе, а в России разбился автобус с фанатами известного рэпера.
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