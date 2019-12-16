Новогодняя закуска «Пингвины»: готовится 10 минут (фото)

Стиль жизни

Новый год приближается, а это значит — уже сегодня пора продумать праздничное меню. Конечно, будут на столе и «оливье», и холодное, но в век гаджетов рождаются и новые традиции.

Необычным рецептом закуски с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Не за горами праздники, поэтому делюсь с вами веселой и вкусной закуской из оливок, сливочного (творожного) сыра и морковки, — говорит Лилия Ким. — Рецепт прост, блюдо готовится довольно быстро.

Закуска"Пингвины" Нам понадобятся оливки двух видов: крупные и мелкие, одна морковка диаметром в срезе 2 см и около 30 граммов сливочного сыра. Делаем заготовки. Морковь порежем на кружочки толщиной в 5 мм.

Надрезаем крупную оливу вдоль до серединки, таким образом, чтобы она могла раскрываться, это будет туловищем пингвина. Затем заполним пустое пространство сыром. Излишки уберем мокрой салфеткой. Вырезаем из кружка морковки треугольник. Это будет носик. Устанавливаем в маленькую оливку (она символизирует голову пингвина) маленький кусочек моркови. Собираем пингвина. Протыкаем зубочисткой маленькую оливку, далее — крупную и затем протыкаем кружок морковки. Наша волшебная закуска готова. Делаем 10 таких пингвинчиков. Заняло это 10 минут.

— Как лучше подавать блюдо?

— Предлагаю такой вариант подачи: сгруппировать стайку пингвинов на тарелке, как на фото. Для того, чтобы пингвины выглядели по-настоящему здорово и блестели, мы немного смажем их рафинированным растительным маслом. На вкус это никак не повлияет, а вот внешний вид намного улучшит.

Ранее легким рецептом рождественского кекса с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина. Выпекать его можно уже сейчас, так как готовый кекс должен созревать минимум три недели.

Фото из альбома Лилии Ким



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