23.31 / 23.53 25.87 / 26.24
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Новогодняя закуска «Пингвины»: готовится 10 минут (фото)

11:32 17 декабря 2019 46
Пингвины
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Новый год приближается, а это значит — уже сегодня пора продумать праздничное меню. Конечно, будут на столе и «оливье», и холодное, но в век гаджетов рождаются и новые традиции.

Необычным рецептом закуски с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Не за горами праздники, поэтому делюсь с вами веселой и вкусной закуской из оливок, сливочного (творожного) сыра и морковки, — говорит Лилия Ким. — Рецепт прост, блюдо готовится довольно быстро.

Закуска"Пингвины"

Нам понадобятся оливки двух видов: крупные и мелкие, одна морковка диаметром в срезе 2 см и около 30 граммов сливочного сыра.

Делаем заготовки. Морковь порежем на кружочки толщиной в 5 мм.
Надрезаем крупную оливу вдоль до серединки, таким образом, чтобы она могла раскрываться, это будет туловищем пингвина. Затем заполним пустое пространство сыром.

Излишки уберем мокрой салфеткой. Вырезаем из кружка морковки треугольник. Это будет носик. Устанавливаем в маленькую оливку (она символизирует голову пингвина) маленький кусочек моркови.

Собираем пингвина. Протыкаем зубочисткой маленькую оливку, далее — крупную и затем протыкаем кружок морковки.

Наша волшебная закуска готова. Делаем 10 таких пингвинчиков. Заняло это 10 минут.

— Как лучше подавать блюдо?

— Предлагаю такой вариант подачи: сгруппировать стайку пингвинов на тарелке, как на фото. Для того, чтобы пингвины выглядели по-настоящему здорово и блестели, мы немного смажем их рафинированным растительным маслом. На вкус это никак не повлияет, а вот внешний вид намного улучшит.

Читайте также: Самые красивые пряничные домики: все детали съедобны (фото)

Ранее легким рецептом рождественского кекса с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина. Выпекать его можно уже сейчас, так как готовый кекс должен созревать минимум три недели.

Фото из альбома Лилии Ким

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Гороскоп&nbsp;— небо в алмазах

Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Анна Иваница

«Сказали, что я полная и никуда не гожусь»: шокирующее признание бывшей участницы «Х-фактора» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер