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В Закарпатье нашли мертвым мужчину, который при загадочных обстоятельствах пропал несколько недель назад
В Закарпатской области обнаружили тело пропавшего три недели тому назад львовянина Юрия Бордуна. Об этом местным СМИ сообщила спикер управления Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская. Напомним, ранее на Волыни нашли тело 35-летнего главы департамента Луцкого горсовета Алексея Веремейчика, поиски которого продолжались 5 суток.
Тело мужчины обнаружили днем 15 декабря у озера в селе Ворочево (Перечинский район Закарпатской области). Вместе с тем признаков насильственной смерти правоохранители не зафиксировали, поэтому тело направили на экспертизу.
Отмечается, что в последний раз Бордуна видели 24 ноября, когда он провожал девушку в самолет в аэропорту «Львов». Затем связь с ним оборвалась.
Юрий Бордун
32-летний Бордун несколько лет работал в отделе ресурсного обеспечения главного управления ГСЧС Львовской области, откуда уволился в марте 2019 года.
Напомним, на минувших выходных в Тернопольской области нашли тело 15-летнего парня — также без признаков насилия.
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