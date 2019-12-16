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УКУ привлек средства меценатов на 100 стипендий студентам и преподавателям

16:45 16 декабря 2019 47
УКУ привлек средства меценатов на 100 стипендий студентам и преподавателям
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Украинский католический университет (Львов) провел 12-й ежегодный благотворительный вечер и «Тихий аукцион», во время которого меценаты жертвовали средства на стипендии студентам и преподавателям вуза.

Как сообщает УКУ, всего было задекларировано 90 студенческих и 10 преподавательских стипендий.

Идею корпоративных стипендий внедрил в университете его президент и идейный вдохновитель — архиепископ-митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк. Такая практика существует в университетах США и Европы.

УКУ — негосударственный вуз, и в нем нет бюджетных мест. Но одаренный студент или талантливый преподаватель может выиграть стипендию от мецената. При этом получатели стипендий не имеют никаких обязательств перед спонсорами, а их специальности чаще всего не совпадают с профилем деятельности меценатов.

«В мире быстро разрушаются союзы, традиции, законы мира. Но этот университет работает над институтами. Не только организационно-бюрократическими, но над институтами гражданского общества, которые объединяются вокруг общего дела. Я глубоко благодарен тем, кто помогает и развивает эту лабораторию достоинства», — сказал Борис Гудзяк на благотворительном вечере.

Среди меценатов был Zagoriy Foundation, который выделил 4,6 млн на стипендии, а также 8 млн грн на развитие Киевского центра УКУ. Кроме этого, в 2019 году 3,374 млн грн на стипендии пожертвовала фармацевтическая компания «Дарница».

«УКУ — это прогрессивное сообщество, которое мыслит будущим и идет вперед, но при этом уважает традиции и достижения. Я благодарен университету за то, что он растит новое поколение замечательных людей», — прокомментировал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Украинский католический университет получил государственную аккредитацию в 2006 году. Вуз продолжает традиции Греко-католической богословской академии, которую создал в 1928—1929 гг. митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил Иосиф Слипый. В университете действуют пять факультетов: философско-богословский, гуманитарный, факультеты наук о здоровье, общественных и прикладных наук.

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