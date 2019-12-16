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Украина

«Проклятая сториз»: в Минцифре взялись за ликбез для старших поколений

17:19 16 декабря 2019 97
Пенсионер
Инф. «ФАКТОВ»

Пенсионеров будут учить цифровой грамотности, что вполне в духе диджитализации различных процессов. О начале обучения на своей странице в Facebook объявило Министерство цифровой трансформации Украины.

«Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили — хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова — простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост», — сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины

Также следует призыв показать этот словарь своим родителям, дедушкам и бабушкам.

«Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных», — подчеркивается в сообщении.

Под постом появились многочисленные едкие комментарии:

Ранее сообщалось, что диджитализация — один из приоритетов «слуг народа».

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