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«Проклятая сториз»: в Минцифре взялись за ликбез для старших поколений
Пенсионеров будут учить цифровой грамотности, что вполне в духе диджитализации различных процессов. О начале обучения на своей странице в Facebook объявило Министерство цифровой трансформации Украины.
«Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили — хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова — простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост», — сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины
Также следует призыв показать этот словарь своим родителям, дедушкам и бабушкам.
«Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных», — подчеркивается в сообщении.
Под постом появились многочисленные едкие комментарии:
Ранее сообщалось, что диджитализация — один из приоритетов «слуг народа».
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