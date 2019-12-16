Политика

Позиция членов энергетического комитета Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус, по законопроекту 2543 о «зеленых» тарифах неконструктивна. Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

«У меня сложилось впечатление, что депутаты не были готовы к обсуждению данного законопроекта. Это было просто какое-то навязывание мысли некоторым депутатам, которые говорили, не понимая, к чему может привести непринятие сегодня законопроекта в первом чтении», — сказал Конеченков.

Председатель ассоциации отметил, что сейчас подавляющее большинство инвесторов готовы пойти на добровольное снижение «зеленого» тарифа ради того, чтобы продолжать развивать свои проекты в Украине, однако депутаты, очевидно, этого не понимают.

«Рынок сегодня больше заинтересован улучшить условия и выйти на добровольное сокращение „зеленого“ тарифа, чтобы продолжать развиваться. Большинство депутатов сегодня этого не понимает», — отметил Конеченков.

Напомним, 6 декабря 2019 года Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), предусматривающий возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. На заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.

По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, власть должна найти компромиссное решение проблемы «зеленого» тарифа, чтобы удержать доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

Она считает предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект № 2543 компромиссным и отмечает, что его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов. В Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) отметили, что законопроект № 2543 является компромиссным вариантом по решению ключевых проблем сектора возобновляемой энергетики и позволит улучшить финансовое состояние ГП «Гарантированный покупатель», дефицит которого по данным Минэкоэнерго в 2020 году может достичь 14 млрд грн.

В Европейской бизнес-ассоциации также отметили, что законопроект № 2543 будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности Украины в области альтернативной энергетики, ведь в документе фиксируется стабилизационная оговорка от изменения условий регулирования рынка ВИЭ в будущем.

ЕБА уверяет, что этот законопроект поддерживают ключевые участники рынка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter