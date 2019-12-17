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Умерла 19-летняя девушка, у которой случился инсульт на катке в Харькове
В Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько, у которой на катке случился инсульт. До этого случая у девушки не было проблем со здоровьем. По словам родных, Алина вела активный образ жизни, занималась танцами, гимнастикой и акробатикой. Училась на третьем курсе Харьковской национальной академии внутренних дел. Произошедшее стало шоком не только для ее семьи, но и для медиков. «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской городской больнице № 4 девушке не сразу смогли поставить диагноз. Друзья Алины рассказывали, что дежурный врач сначала заподозрил отравление и даже предположил, что у нее «передоз». Это возмутило друзей Алины, которые знали, что девушка никогда не употребляла наркотики. Дальнейшие обследования и компьютерная томография показали, что произошло кровоизлияние в мозг — случился геморрагический инсульт.
- Накануне, в субботу, Алина пожаловалась друзьям на головную боль. Но тогда она выпила таблетку, и все прошло. — рассказывала «ФАКТАМ сестра Алины Приходько Арина. - На следующий день они поехали на каток. Но Алина, по словам ее подруги, покаталась буквально минут десять. Сделала круг, и все. Сказала, что ей лучше выйти, потому что сильно болит голова. Подруга пошла с ней. Она зашли в туалет. А когда выходили, Алина закричала: «Голова болит! Я падаю!» И потеряла сознание.
После операции Алина Приходько впала в кому. Неравнодушные люди из разных уголков страны собирали деньги на ее лечение. Но, к сожалению, спасти Алину не удалось — вечером 16 декабря стало известно, что девушка умерла.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.