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Происшествия

Тройное ДТП с переворотом в Киеве: Land Cruiser "прошелся танком" по двум авто

0:50 17 декабря 2019 21
ДТП на выезде из Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в понедельник, 16 декабря, на выезде из Киева столкнулись три автомобиля. В частности, на Столичном шоссе Land Cruiser протаранил Cherry, который вылетел на встречную полосу и там уже влетел в Renault, после чего тот перевернулся.

Об этом пишет Информатор.

По информации издания, столкновение случилось возле Чапаевского кладбища около 20:30. Водитель Cherry рассказал журналистам, что ехал из Киева в сторону тренировочной базы ФК «Динамо». Мужчина сбавил скорость недалеко от светофора, чтобы свернуть налево.

В это время в него сзади на полном ходу влетел внедорожник Toyota. Cherry выбросило на встречную полосу, где автомобиль протаранил и перевернул Renault.

Один автомобиль оказался на боку, другой почти улетел в кювет. Несмотря на это, все участники аварии отделались испугом.

Водитель Land Cruiser свою вину признал, сказав, что он отвлекся от дороги. На месте работал экипаж патрульной полиции, подробности ДТП устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в Киеве в ДТП погибли два пешехода.

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