- 00:51 Умерла 19-летняя девушка, у которой случился инсульт на катке в Харькове
- 00:50 Тройное ДТП с переворотом в Киеве: Land Cruiser "прошелся танком" по двум авто
- 00:20 Количество нардепов в Раде сократят: Конституционный суд принял важное решение
- 16.12 23:50 "Цена по грани": Гончарук рассказал, сколько придется украинцам платить за газ без контракта на транзит из РФ
- 16.12 23:19 Убиты более 14 тысяч человек: Украина обратилась к ООН из-за агрессии РФ
- 16.12 23:03 Рябошапка уволил прокурора Киева: названа причина
- 16.12 22:29 Порошенко помог собрать 20 млн залога за генерала Марченко, внеся почти всю сумму
- 16.12 22:09 Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию
- 16.12 21:50 Убийство Шеремета: журналисты нашли доказательства, которые ставят под сомнение выводы полиции
- 16.12 21:13 Под Киевом сбитому на перекрестке пешеходу оторвало обе ноги: полиция ищет водителя-преступника
- 16.12 21:01 В Киеве бесплатное экспресс-обследование продлят до 20 декабря: график и адреса
- 16.12 20:53 "Это страшный сон": Кулеба рассказал, как чувствуют себя пострадавшие в нашумевшем ДТП с его участием
Тройное ДТП с переворотом в Киеве: Land Cruiser "прошелся танком" по двум авто
Вечером в понедельник, 16 декабря, на выезде из Киева столкнулись три автомобиля. В частности, на Столичном шоссе Land Cruiser протаранил Cherry, который вылетел на встречную полосу и там уже влетел в Renault, после чего тот перевернулся.
Об этом пишет Информатор.
По информации издания, столкновение случилось возле Чапаевского кладбища около 20:30. Водитель Cherry рассказал журналистам, что ехал из Киева в сторону тренировочной базы ФК «Динамо». Мужчина сбавил скорость недалеко от светофора, чтобы свернуть налево.
В это время в него сзади на полном ходу влетел внедорожник Toyota. Cherry выбросило на встречную полосу, где автомобиль протаранил и перевернул Renault.
Один автомобиль оказался на боку, другой почти улетел в кювет. Несмотря на это, все участники аварии отделались испугом.
Водитель Land Cruiser свою вину признал, сказав, что он отвлекся от дороги. На месте работал экипаж патрульной полиции, подробности ДТП устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в Киеве в ДТП погибли два пешехода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.