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"Убийственная" скорость среди белого дня: в Киеве лихач на авто установил новый антирекорд
В Киеве 19 ноября установлен новый антирекорд превышение скорости на Столичном шоссе. Днем ранее на этой трассе была зафиксирована скорость 222 км в час.
Как сообщили в Центре организации дорожного движения, электронная система TruSign зафиксировала, что 19 ноября одна из машин проехала со скоростью, которую можно назвать убийственной — 288 км / ч. Произошло это среди бела дня — в 14:32. Отметим, в это время на дороге был туман.
«С сожалением приходится констатировать, что подобные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к трагическим последствиям, являются регулярными. Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Мелитополе маршрутное такси установило собственный рекорд скорости — 150 километров в час.
Как сообщали «ФАКТЫ», в патрульной полиции увеличили количество радаров для фиксации скорости на дорогах TruCam. С 20 ноября на дорогах Украины работает 115 приборов TruCAM. Измерение скорости движения мониторится на 186 участках трасс.
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