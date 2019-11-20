"Убийственная" скорость среди белого дня: в Киеве лихач на авто установил новый антирекорд

Происшествия

В Киеве 19 ноября установлен новый антирекорд превышение скорости на Столичном шоссе. Днем ранее на этой трассе была зафиксирована скорость 222 км в час.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, электронная система TruSign зафиксировала, что 19 ноября одна из машин проехала со скоростью, которую можно назвать убийственной — 288 км / ч. Произошло это среди бела дня — в 14:32. Отметим, в это время на дороге был туман.

«С сожалением приходится констатировать, что подобные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к трагическим последствиям, являются регулярными. Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мелитополе маршрутное такси установило собственный рекорд скорости — 150 километров в час.

Как сообщали «ФАКТЫ», в патрульной полиции увеличили количество радаров для фиксации скорости на дорогах TruCam. С 20 ноября на дорогах Украины работает 115 приборов TruCAM. Измерение скорости движения мониторится на 186 участках трасс.

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