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"Снял больше фильмов о женщинах, чем кто-либо другой": Харви Вайнштейн дал первое за год интервью

Оказавшийся пару лет назад в центре секс-скандала могущественный голливудский продюсер Харви Вайнштейн последнее время пытается не давать интервью и не появляться без надобности на экранах.

Свой обет молчания он нарушил на днях, дав первое за год интервью New York Post. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Page Six.

В нем глава обанкротившейся киностудии The Weinstein Company не признает себя виновным. Более того, он выдвигает встречные обвинения, но лишь на словах. При этом Вайнштейн пытается упрекать американское общество в том, что оно забыло все его заслуги до скандала.

«Я выпустил больше фильмов, созданных женщинами и о женщинах, чем кто-либо другой. Это было 30 лет назад. Сейчас снимать такие фильмы модно, но я был первопроходцем в этом деле. Вся моя работа забыта», — сказал продюсер.

В качестве примера этой работы он привел историю актрисы Гвинет Пэлтроу, которая в числе других женщин, работавших с Вайнштейном, обвинила его в харассменте.

По словам Вайнштейна, Гвинет Пэлтроу в 2003 году получила 10 миллионов долларов за фильм «Вид сверху лучше» (View from the Top). Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино.

С корреспондентом New York Post он беседовал в стенах одной из частных клиник Нью-Йорка на следующий день после операции на позвоночнике. Последнее время Вайнштейн жаловался на ухудшение состояния здоровья.

Адвокат Дуглас Хигдор, представляющий интересы трех предполагаемых жертв Харви Вайнштейна, уже прокомментировал его интервью.

«Господин Вайнштейн, находясь в частной клинике, просит жителей Нью-Йорка признать его былые заслуги. Но тень на них бросили его ужасные действия. Последний пиар-трюк господина Вайнштейна накануне судебного процесса дает нам дополнительную мотивацию продолжать разоблачение», — сказал адвокат.

Напомним, что судебное разбирательство в отношении 67-летнего продюсера Харви Вайнштейна продолжается. Его обвиняют по нескольким пунктам, в том числе в изнасилованиях и домогательствах. Если вина Вайнштейна будет доказана, то остаток дней Харви проведет в тюрьме: ему грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более 80 женщин выдвинули против Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств ему удалось договориться об урегулировании конфликта. Цена урегулирования — 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

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