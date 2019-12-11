- 07:15 Зима решила повременить: синоптики порадовали “теплым” прогнозом
- 06:50 "Цена по грани": Гончарук рассказал, сколько придется украинцам платить за газ без контракта на транзит из РФ
- 06:44 Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне
- 06:30 "Немецкая хитрость": стало известно, как в Германии быстро избавляются от стресса и высокого давления
- 06:18 Вспомнил молодость: Том Круз сыграл героя-летчика спустя 34 года после выхода первой части ленты
- 05:45 Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца
- 04:56 Кровавое Рождество: отец-маньяк зарезал двух маленьких дочерей на праздник
- 04:30 "Согнутый пополам": мужчина прожил 20 лет в страшном положении
- 03:18 "Абсолютно есть шанс": в Кабмине рассказали, когда Украине не будут нужны кредиты МВФ
- 02:14 Адская смесь с мышьяком: медики рассказали, почему нельзя повторно кипятить воду
- 01:51 "Снял больше фильмов о женщинах, чем кто-либо другой": Харви Вайнштейн дал первое за год интервью
- 01:30 Быстрая всасываемость: ученые предупредили о самых опасных алкогольных напитках
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время создания: начало 1950-х
Размер: 42×16 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В ''Городе фарфора'', находящемся километрах в 20 от Валенсии, мы бывали много раз. В разные годы. И с детьми, и без детей. Изучили, казалось бы, все технологические процессы создания уникального фарфора, прославившегося на весь мир благодаря таланту братьев-основателей знаменитой мануфактуры Lladro — Хуана, Хосе и Висенте Ладро (или Льядро, как говорят в Испании). Встречались и самими братьями, и с представителями других поколений этой необыкновенной семьи — Росой, Давидом, Анхелис. Знакомились с выдающимися художниками, дизайнерами и скульпторами. В том числе с легендарным Франциско Полопе, проработавшим в ''Городе фарфора почти 50 лет и успевшим за это время создать целую галерею неповторимых фарфоровых композиций, хранящихся сейчас в крупнейших музеях мира и в изысканнейших частных коллекциях.
Рассказываю об этом в прошлом времени и с грустью. Ибо всего этого уже нет. Точнее, наверное, не всего, но многого. И главного. В конце ноября, приехав в Валенсию, конечно же, решили заехать с детьми в ''Город фарфора''. Заехали. Прошлись по залам заметно оскудевшей музейной экспозиции. Побывали в мастерских, где еще остались работать кудесницы неповторимых ''ладровских'' цветочных композиций, но былого духа и приподнятого настроения, увы, ощутить не смогли.
Мы, естественно, слышали о переменах, произошедших в валенсийской мануфактуре в последнее время. И о том, что бренд и само производство выкуплено у семьи Ладро молодыми предприимчивыми бизнесменами, взявшими курс на переориентацию стилистики современных фарфоровых изделий. И о том, что за это время (а, может быть, в какой-то мере и в связи с этим) ушли в мир иной старшие братья Ладро — дон Хуан и дон Хосе, а младшие представители знаменитой фамилии от дел отошли. Да и многие из скульпторов, сделавших славу испанского фарфора поистине всемирной, были отправлены в отставку. Включая нашего уважаемого Франциско Полопе.
Познакомившись с новыми изделиями мануфактуры, честно признаюсь, отчасти были огорчёны увиденным. Дорогие предметы интерьера — яркие, броские, аляповатые, абсолютно неживые — становятся своеобразной обновлённой визитной карточкой бренда, всегда славившегося потрясающей естественностью форм, цветовой гаммы, сюжетных фарфоровых историй, нежностью тончайших деталей и глубиной эмоций, застывших в хрупком фарфоре. Мне показалось, что этого уже нет. Исчезло. Улетучилось, как сладкий сон.
Новые хозяева хотят больше и быстрее зарабатывать на известной в мире фарфора марке, и их можно понять. И, может быть, им даже удастся добиться своей цели, выпуская модные люстры и глянцевые безликие композиции с всадниками на ''розцяцькованных'' кониках или большие разукрашенные ''в клеточку'' маски из детских мультиков. Но это всё уже будет не то. Во всяком случае не то, что сделало мануфактуру Lladro и её изделия неповторимыми.
Покидали мы ''Город фарфора'' в этот раз с лёгкой долей огорчения., порождённой только что увиденным. И… с большой радостью за то, что нам удалось видеть прежде, знать незабываемых для нас людей, собрать тысячи крупных композиций и отдельных фигурок, вообще-то и прежде признававшихся уникальными, а теперь уж точно обречённых на неповторимость. Как, например, эта представленная сегодня вашему вниманию работа. Она ведь по-настоящему живая! Разве не так?..
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!