17 декабря 2019

В ''Городе фарфора'', находящемся километрах в 20 от Валенсии, мы бывали много раз. В разные годы. И с детьми, и без детей. Изучили, казалось бы, все технологические процессы создания уникального фарфора, прославившегося на весь мир благодаря таланту братьев-основателей знаменитой мануфактуры Lladro — Хуана, Хосе и Висенте Ладро (или Льядро, как говорят в Испании). Встречались и самими братьями, и с представителями других поколений этой необыкновенной семьи — Росой, Давидом, Анхелис. Знакомились с выдающимися художниками, дизайнерами и скульпторами. В том числе с легендарным Франциско Полопе, проработавшим в ''Городе фарфора почти 50 лет и успевшим за это время создать целую галерею неповторимых фарфоровых композиций, хранящихся сейчас в крупнейших музеях мира и в изысканнейших частных коллекциях.

Рассказываю об этом в прошлом времени и с грустью. Ибо всего этого уже нет. Точнее, наверное, не всего, но многого. И главного. В конце ноября, приехав в Валенсию, конечно же, решили заехать с детьми в ''Город фарфора''. Заехали. Прошлись по залам заметно оскудевшей музейной экспозиции. Побывали в мастерских, где еще остались работать кудесницы неповторимых ''ладровских'' цветочных композиций, но былого духа и приподнятого настроения, увы, ощутить не смогли.

Мы, естественно, слышали о переменах, произошедших в валенсийской мануфактуре в последнее время. И о том, что бренд и само производство выкуплено у семьи Ладро молодыми предприимчивыми бизнесменами, взявшими курс на переориентацию стилистики современных фарфоровых изделий. И о том, что за это время (а, может быть, в какой-то мере и в связи с этим) ушли в мир иной старшие братья Ладро — дон Хуан и дон Хосе, а младшие представители знаменитой фамилии от дел отошли. Да и многие из скульпторов, сделавших славу испанского фарфора поистине всемирной, были отправлены в отставку. Включая нашего уважаемого Франциско Полопе.

Познакомившись с новыми изделиями мануфактуры, честно признаюсь, отчасти были огорчёны увиденным. Дорогие предметы интерьера — яркие, броские, аляповатые, абсолютно неживые — становятся своеобразной обновлённой визитной карточкой бренда, всегда славившегося потрясающей естественностью форм, цветовой гаммы, сюжетных фарфоровых историй, нежностью тончайших деталей и глубиной эмоций, застывших в хрупком фарфоре. Мне показалось, что этого уже нет. Исчезло. Улетучилось, как сладкий сон.

Новые хозяева хотят больше и быстрее зарабатывать на известной в мире фарфора марке, и их можно понять. И, может быть, им даже удастся добиться своей цели, выпуская модные люстры и глянцевые безликие композиции с всадниками на ''розцяцькованных'' кониках или большие разукрашенные ''в клеточку'' маски из детских мультиков. Но это всё уже будет не то. Во всяком случае не то, что сделало мануфактуру Lladro и её изделия неповторимыми.

Покидали мы ''Город фарфора'' в этот раз с лёгкой долей огорчения., порождённой только что увиденным. И… с большой радостью за то, что нам удалось видеть прежде, знать незабываемых для нас людей, собрать тысячи крупных композиций и отдельных фигурок, вообще-то и прежде признававшихся уникальными, а теперь уж точно обречённых на неповторимость. Как, например, эта представленная сегодня вашему вниманию работа. Она ведь по-настоящему живая! Разве не так?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.