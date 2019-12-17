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Происшествия

В Павлограде мощный пожар уничтожил кафе: фото и видео происшествия

11:35 17 декабря 2019 92
Пожар в Павлограде
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на вторник, 17 декабря, в Павлограде (Днепропетровская область) на территории гостинично-ресторанного комплекса возник мощный пожар. Ранее в Киеве серьезно горела недостроенная многоэтажка.

В областном управлении ГосЧС уточнили, что сообщение о ЧП поступило в Службу спасения в 3:57. На место происшествия были направлены пожарные со спецтехникой. Спасатели выяснили, что пожар возник в отдельно стоящем деревянном двухэтажном здании — кафе «Смерекова хата».

Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Пожар удалось локализовать к 05:40, он был ликвидирован в 6:12.

К тушению пожара были привлечены 27 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

К счастью, во время ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагедия в Одессе, где горело здание колледжа, унесла жизни 16 человек, двое из которых умерли уже в больнице, а остальные — на месте ЧП.

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