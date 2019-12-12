- 09:54 Статус Донбасса и комиссия по расследованию нападений на активистов: онлайн-трансляция заседания Рады 12 декабря
- 09:50 «Слабонервным не смотреть»: Путину ответили на страшилку о «новой Сребренице» на Донбассе
- 09:43 «Від Морозків»: роботизированные аптеки делают до 25% скидки
- 09:33 Инициатива #ЩедрийВівторок: «Дарница» купит торакоскоп для Национального института рака
- 09:31 Стала известна сумма, в которую Мелании Трамп обошелся в 2019 году ее гардероб
- 09:30 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 09:24 «Настоящее свинство»: в Киеве водитель вывалил кучу мусора прямо на тротуар
- 09:07 Боевики переходят мост в Станице Луганской под видом офицеров СЦКК: в сети появилось видео
- 09:05 Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей
- 09:00 Трагедия в Одессе: найдены тела всех погибших на пожаре в колледже
- 08:41 Обвиняющие Харви Вайнштейна в домогательствах получат 25 миллионов долларов компенсации — но не из его кармана
- 08:29 На Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ Романом Беспаловым, которого изувечили в плену боевики «ДНР»
Трагедия в Одессе: найдены тела всех погибших на пожаре в колледже (видео)
По состоянию на утро четверга, 12 декабря, спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв масштабного пожара в Одессе — трагедия унесла жизни 16 человек.
Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, одного погибшего нашли вечером в среду, 11 декабря, а остальных — утром 12 декабря.
Читайте также: Пожар в одесском колледже: оператор автовышки зелентреста спас несколько человек (фото)
«По состоянию на данный момент, жертвами пожара стали 16 человек. Двое из них умерли в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии», — сообщают в областной полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», учащиеся приступили к занятиям во втором корпусе колледжа, располагающемся в жилом массиве Черемушки на улице Героев Крут, 9. Однако, как оказалось, это здание не отвечает нормам противопожарной безопасности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...