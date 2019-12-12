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Украина

Трагедия в Одессе: найдены тела всех погибших на пожаре в колледже (видео)

9:00 12 декабря 2019 1375
Пожар в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

По состоянию на утро четверга, 12 декабря, спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв масштабного пожара в Одессе — трагедия унесла жизни 16 человек.

Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, одного погибшего нашли вечером в среду, 11 декабря, а остальных — утром 12 декабря.

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«По состоянию на данный момент, жертвами пожара стали 16 человек. Двое из них умерли в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии», — сообщают в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», учащиеся приступили к занятиям во втором корпусе колледжа, располагающемся в жилом массиве Черемушки на улице Героев Крут, 9. Однако, как оказалось, это здание не отвечает нормам противопожарной безопасности.


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