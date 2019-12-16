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В Киеве горела недостроенная высотка: впечатляющие фото и видео
В понедельник, 16 декабря, в Киеве произошел масштабный пожар. Это еще одно крупное возгорание, которое зафиксировано в столице в последние дни — ранее здесь горела элитная высотка.
«Информатор» сообщает, что в Оболонском районе загорелась недостроенная высотка. Пожар произошел в ЖК «Бережанский». Столб густого дыма поднялся в небо, его было заметно из разных районов Киева.
Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. При возгорании внутри недостроенного здания людей не было, поэтому происшествие обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. Пожар ликвидировали в течение получаса.
Ранее сообщалось, что на Ровенщине школьник устраивал массовые поджоги — долгое время односельчане не могли понять, что происходит.
Фото: «Информатор» и «Киев Оперативный»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?