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Политика

Россия ищет выход: в Украине указали на важный результат встречи Зеленского с Путиным

12:36 17 декабря 2019 303
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Для Российской Федерации жизненно необходим выход из ситуации противостояния с Западом. Об этом, комментируя «ФАКТАМ» итоги «нормандского саммита», сказал генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, который во время встречи глав государств находился в Париже.

«России нужен выход, я в этом глубоко убежден. Потому что состояние, в котором она находится сейчас, невзирая на смягчение позиции Макрона и даже на позицию Трампа, это на самом деле ситуация конфронтации», — сказал Александр Мартыненко.

По его словам, в ближайшие несколько лет вызовы перед РФ будут нарастать. Особенное обострение прогнозируется к 2024 году, когда существующий режим либо продлит существование, либо перейдет в новое качество.

«Позиция, продемонстрированная на этой встрече („нам некуда спешить, мы подождем“), мне кажется не очень дальновидной», — подчеркнул Мартыненко.

Он отмечает, что Кремль неизменно пытается заморозить процесс переговоров, но это не сулит ничего хорошего ни Украине, ни России.

Полный текст интервью с Александром Мартыненко «Во время встречи Зеленского с Путиным в Елисейском дворце были российские «зеленые человечки» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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