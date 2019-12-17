Боялся, что ребенок сорвется вниз: полицейский раскрыл детали спасения 4-летнего мальчика в Киеве

Происшествия

Патрульный полицейский, который спас от падения с балкона четырехлетнего мальчика, рассказал «ФАКТАМ» подробности произошедшего. Ранее сообщалось, что в то время, как мальчик выбрался на парапет балкона на третьем этаже, его мать спокойно спала в квартире. Не проснулась даже от настойчивого стука в дверь. В результате патрульный полицейский поднялся к балкону по внешней стороне здания и спас ребенка. Все это происходило на глазах у соседей, для которых патрульный Андрей Грицюк стал героем дня.

Рассказывая о случившемся, Андрей Грицюк признался: больше всего боялся, что малыш его испугается и сорвется вниз.

- Все это происходило в субботу, 14 декабря, на столичном жилмассиве Троещина, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Грицюк. — О том, что на парапете балкона стоит маленький ребенок и плачет, нам сообщили около 11 часов утра. В полицию позвонили прохожие. Уже через три минуты мы были на месте. Ребенка на балконе увидели, когда зашли во двор, где в тот момент уже собрались соседи и прохожие. Люди паниковали, боялись, что он может сорваться вниз. Некоторые вынесли из квартир одеяла и простыни, чтобы в случае, если ребенок упадет, попытаться его поймать.

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Сам мальчик, по словам Андрея Грицюка, был очень напуган.

- Ребенок плакал, — говорит полицейский. - Он стоял и боялся пошевелиться. А я понимал, что любое неосторожное движение — и он сорвется вниз. Мой коллега первым делом побежал в подъезд и начал стучать в двери квартиры, на балконе которой находился ребенок. Двери никто не открывал. Мы даже не знали, есть ли кто-то дома. Ребенка нужно было спасать немедленно. Поэтому я полез к нему.

— Как вам удалось долезть до третьего этажа?

- Сначала ухватился за выступ на первом этаже, затем — за крепление кондиционера — и таким образом добрался до второго этажа. Там в одной из квартир было открыто окно на проветривание. Я постучал в это окно. Никогда не забуду реакцию человека, который находился в этой квартире. Он, конечно, был в шоке. Зашел в комнату — и вдруг увидел в своем окне незнакомца. Я быстро сказал ему, что произошло. Попросил открыть окно полностью, чтобы я мог стать на подоконник.

— Вам было страшно? Ведь вы сами могли сорваться вниз.

- За себя нет. Но это действительно был самый страшный момент, потому что своими действиями я мог напугать ребенка. Малыш стоял на краю парапета и, испугавшись, что к нему лезет человек, мог упасть вниз. Когда человек из квартиры на втором этаже открыл окно, я стал на подоконник и, дотянувшись до мальчика, схватил его за руку. Схватил очень крепко — так, что если бы даже он упал, я бы его удержал. Мальчик продолжал плакать. Я сказал ему обхватить меня за шею. Ребенок боялся. Я объяснял ему, что это совсем не страшно, и что я крепко его держу. В конце концов мальчик сделал то, о чем я просил. Он схватил меня за шею, и мы с ним осторожно залезли в квартиру на втором этаже. Мальчик потом еще долго боялся слезть с моих рук. Прижимался ко мне, и не хотел становиться на пол. Успокоился только когда мы отвели его к соседям на третьем этаже. В той семье тоже есть дети, и в их присутствии мальчик немного пришел в себя. Мы с ним даже немного поговорили. Ребенок рассказал, что «пошел за кошечкой», которую увидел в окне и «хотел спасти».

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— Двери его квартиры в конце концов кто-то открыл?

- Да. Оказалось, что все это время дома была его мать! Сотрудникам отдела ювенальной превенции женщина потом сказала, что якобы спала, причем настолько крепко, что не слышала ни своего ребенка, ни стука в дверь. Окно в квартире при этом было открыто. В отношении этой женщины уже составили протокол. Очень надеюсь, что эта ситуацию ее чему-то научила, и впредь она не допустит ничего подобного.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что патрульный спас женщину, которая хотела убить себя на глазах детей. А во Львове патрульный влез в квартиру через форточку, чтобы спасти самоубийцу.

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