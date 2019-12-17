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«Смотрящий» избил женщину-психолога в СИЗО: подробности бунта заключенных в Кропивницком

16:41 17 декабря 2019 1155
СИЗО в Кропивницком
Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

Несколько часов заключенные удерживали власть в следственном изоляторе города Кропивницкого. Они забрали ключи от камер у контролеров и вышли в коридор. При этом персонал СИЗО вынужден был укрыться в административном здании. Об этом «ФАКТАМ» сообщил бывший руководитель пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

— Накануне было совещание у губернатора Кировоградской области, — рассказывает Сергей Старенький. — Губернатор выразил недовольство положением дел в следственном изоляторе Кропивницкого. У него появилось сомнение в том, что руководство СИЗО как-то собирается в ближайшее время менять ситуацию. Потому и была дана команда полиции и СБУ вывести из изолятора «смотрящих», которые осуществляют неформальный контроль в этом учреждении. Сначала в изолятор временного содержания (ИВС) Нацполиции вывезли двоих криминальных авторитетов. При этом руководство СИЗО никто заранее не ставил в известность, что будет произведена такая акция.

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Когда собрались вывезти в ИВС третьего смотрящего, Арсена, который был главным в СИЗО, сотрудники следственного изолятора дали ему возможность… попрощаться с сокамерниками. Арсен же, воспользовавшись тем, что он может передвигаться по территории без сопровождения, начал заходить в камеры к другим заключенным и подбивать их на бунт. Мол, если его вывезут в ИВС, то могут там убить. А этого нельзя допустить.

Потом Арсен зашел в кабинет к женщине-психологу. Но совсем не для того, чтобы попросить психологическую помощь. Он вспомнил какие-то давние обиды и избил женщину. Примерно в тот же самый момент из камер начали выходить заключенные. Они забрали у контролеров ключи. Сотрудники СИЗО, опасаясь стать жертвами беспорядков, просто покинули корпус, где находились заключенные, и спрятались.

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Мне не понятно, почему не была объявлена тревога? Сотрудники СИЗО просто спрятались в административном здании и ждали развязки. Более того, на ночь заключенных вообще оставили одних в корпусе. Была дана команда сотрудникам следственного изолятора расходиться по домам. Мол, к утру бунт уляжется. Однако утром 17 декабря ситуация в СИЗО оставалась неконтролируемой. По моей информации. заключенные захватили уже и второй корпус, — сказал Сергей Старенький.

Какова ситуация в СИЗО на данный момент, достоверно не известно. Официальные лица неохотно комментируют информацию. В полиции Кировоградщины «ФАКТАМ» ничего не рассказали. Единственное, что удалось узнать, что на 16:00 17 декабря бунт в СИЗО прекратился. Вернулись ли заключенные в свои камеры, пока не известно.

Не удалось пока получить и комментарий в Министерстве юстиции. Там нас попросили направить к ним официальный запрос. На момент выхода этой публикации ответа мы пока не получили.

«ФАКТЫ» следят за ситуацией в Кропивницком СИЗО.

Ранее мы писали о том, что полицейские избили правозащитника Олега Цвилого, который проводил собственное расследование о беспорядках в украинских тюрьмах. Под предлогом открытого уголовного производства о продаже наркотиков через интернет, у правозащитника конфисковали все видеоматериалы о колониях, которые он собирал последние несколько лет.

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