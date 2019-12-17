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"Ему это президентство до одного места": отец Зеленского назвал избирателей "биомассой" и удивил откровениями
Отец президента Украины Александр Зеленский неуклюже попытался оправдать сына за невыполнение обещаний, данных избирателям. Более того, Зеленский-старший называет президентство «фигней», которую Владимир в любой момент может бросить.
«Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали… Он в любой момент бросит эту фигню… Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну», — не сдерживал эмоций отец президента в интервью «Strana.ua».
Александр Зеленский намекает, что предвыборные обещания президента о повышении зарплат и о снижении тарифов не стоило воспринимать буквально: «У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло… Как ему взять эти деньги, с чего? … Он, может, выразил свое желание… Перестаньте это — он обещал… Как дети… Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться?».
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», — подытожил отец Владимира Зеленского.
Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский обещал стать идеальным президентом. А эксперты называли его пластилиновым кандидатом, а также кандидатом-актером, играющим именно ту роль, какую прикажут.
Фото Tengrinews. kz
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