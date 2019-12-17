Происшествия

Пожар в колледже: в ГСЧС резко ответили на заявление СБУ об уничтожении документов

Исполняющий обязанности начальника главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк опроверг официальное заявление СБУ о том, что должностные лица регионального главка пытались уничтожить документы по проверке колледжа, в котором 4 декабря произошел пожар. Об этом Шулюк заявил во вторник, 17 декабря, отвечая на вопросы журналистов об обысках, проведенных спецслужбой, и об уничтожении документации руководством областного главка и горуправления. По словам полковника гражданской защиты Шулюка, сотрудники СБУ не проводили обыски в зданиях регионального управления ГСЧС.

«Это не так… Говорю как должностное лицо, исполняющее обязанности начальника управления. Никакие документы у нас не уничтожались… У нас планово работало ГБР в сопровождении прокуратуры и Национальной полиции. Они работали на следующий день после пожара в главном управлении ГСЧС и в Одесском городском управлении», — заявил и. о. начальника управления.

Он утверждает, что основной целью работы правоохранителей было изучение плановых и распорядительных документов, а также документов о работе государственного пожарного надзора.

«Фактов того, что в главном управлении уничтожались документы, нет», — утверждает Шулюк.

В то же время он признал, что последняя проверка колледжа его подчиненными проводилась в июне 2014 года. Следующая же не проведена в связи с тем, что женщина-инспектор сломала ребро.

«Колледж перед началом учебного года не проверялся», — добавил спасатель.

В то же время в региональном управлении СБУ в корне не согласны с изложенным Вадимом Шуляком и заявляют, что не будут комментировать «заявления отдельных должностных лиц ГСЧС». В спецслужбе настаивают на правдивости ранее распространенной ими (СБУ) информации.

Напомним, что 17 декабря на заседании областной комиссии по ликвидации последствий пожара в одесском колледже сообщили о том, что личности всех погибших уже практически установлены — по приметам, одежде, внешним признакам.

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