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Происшествия

Умерла в карете "скорой": полиция выясняет обстоятельства смерти школьницы в Ровно

17:54 17 декабря 2019 64
скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно полиция расследует странные обстоятельства смерти девочки-девятиклассницы. Школьнице стало плохо во время урока, в учебное заведение вызвали «скорую помощь», девочку буквально на руках отнесли в реанимобиль, но пострадавшая скончалась, не доехав до медучреждения.

В больнице говорят, что пациентка к ним прибыла в состоянии клинической смерти, и реанимационные мероприятия не помогли.

Представители школы проинформировали, что девятиклассница Яна страдала от кардиомиопатии — одного из тяжелейших заболеваний сердца, когда поражается сердечная мышца (миокард). По информации портала «Варта-1», девочка даже ожидала операции по пересадке сердца. Ученица, учитывая ее диагноз, была освобождена от тяжелых физических нагрузок, в том числе от занятий физкультурой.

Напомним, ранее на горячей линии «ФАКТОВ» врач-кардиолог Института им. Амосова рассказала, как распознать симптомы тяжелых заболеваний сердца, и посоветовала эффективные методы профилактики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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