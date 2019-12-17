23.29 / 23.51 25.85 / 26.23
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Держитесь, Россия с вами": выданный Украиной азербайджанский блогер оказался сторонником донбасских боевиков

18:26 17 декабря 2019 341
исаев
Инф. «ФАКТОВ»

Блогер Эльвин Исаев, депортированный из Украины в Азербайджан в преддверии визита Владимира Зеленского в Баку, оказался любителем «русского мира» и сторонником боевиков на Донбассе. Об этом стало понятно после анализа активности Исаева в соцсетях.

В Азербайджане Исаев был ярым критиком властей, что и вынудило его искать убежище сначала в России, потом в Украине. На территорию Украины гражданин проник нелегально, что и стало основанием для выдворения. В настоящий момент Азербайджан отчитался, что Исаев помещен в СИЗО в Баку.

Журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание, что Исаев не только представлял движение талышских сепаратистов в Азербайджане, но и получил российский паспорт, а в 2015 году записывал обращения с поддержкой боевиков «ДНР» и «ЛНР».

«Держитесь. Россия — с вами! Азербайджанские талыши — с вами! Мы — за вас! Мы молимся за вас», — заявлял Исаев в видеообращении.

Напомним, в Азербайджане Исаев находится под следствием по нескольким уголовным статьям. В Баку говорят, что блогер сейчас находится в СИЗО № 1.

Фото Karabakh Records/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Пенсия в Украине

Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца

Гороскоп&nbsp;— небо в алмазах

Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер