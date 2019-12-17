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"Держитесь, Россия с вами": выданный Украиной азербайджанский блогер оказался сторонником донбасских боевиков
Блогер Эльвин Исаев, депортированный из Украины в Азербайджан в преддверии визита Владимира Зеленского в Баку, оказался любителем «русского мира» и сторонником боевиков на Донбассе. Об этом стало понятно после анализа активности Исаева в соцсетях.
В Азербайджане Исаев был ярым критиком властей, что и вынудило его искать убежище сначала в России, потом в Украине. На территорию Украины гражданин проник нелегально, что и стало основанием для выдворения. В настоящий момент Азербайджан отчитался, что Исаев помещен в СИЗО в Баку.
Журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание, что Исаев не только представлял движение талышских сепаратистов в Азербайджане, но и получил российский паспорт, а в 2015 году записывал обращения с поддержкой боевиков «ДНР» и «ЛНР».
«Держитесь. Россия — с вами! Азербайджанские талыши — с вами! Мы — за вас! Мы молимся за вас», — заявлял Исаев в видеообращении.
Напомним, в Азербайджане Исаев находится под следствием по нескольким уголовным статьям. В Баку говорят, что блогер сейчас находится в СИЗО № 1.
Фото Karabakh Records/Facebook
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