Украина

Блогер Эльвин Исаев, депортированный из Украины в Азербайджан в преддверии визита Владимира Зеленского в Баку, оказался любителем «русского мира» и сторонником боевиков на Донбассе. Об этом стало понятно после анализа активности Исаева в соцсетях.

В Азербайджане Исаев был ярым критиком властей, что и вынудило его искать убежище сначала в России, потом в Украине. На территорию Украины гражданин проник нелегально, что и стало основанием для выдворения. В настоящий момент Азербайджан отчитался, что Исаев помещен в СИЗО в Баку.

Журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание, что Исаев не только представлял движение талышских сепаратистов в Азербайджане, но и получил российский паспорт, а в 2015 году записывал обращения с поддержкой боевиков «ДНР» и «ЛНР».

«Держитесь. Россия — с вами! Азербайджанские талыши — с вами! Мы — за вас! Мы молимся за вас», — заявлял Исаев в видеообращении.

Напомним, в Азербайджане Исаев находится под следствием по нескольким уголовным статьям. В Баку говорят, что блогер сейчас находится в СИЗО № 1.

Фото Karabakh Records/Facebook

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