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Украинские производители завоевывают международные рынки
Отечественный бренд «Хортиця» на мировом рынке за первые девять месяцев 2019 года показал прирост продаж на 35 процентов по сравнению с девятью месяцами 2018 года.
По данным производителя, самые высокие продажи показали такие страны, как США, Канада, Израиль и Корея.
Главным фактором успеха производители считают использование инновационных технологий в производстве.
«Хортиця» применяет технологию 7 ступеней фильтрации водки и 7 уровней дистилляции, а также использует артезианскую воду и спирт нового поколения «Пшеничная слеза».
По мнению специалистов, «Хортица» — это пример лучшей водки, в которой используется самое высококачественное сырье в производстве крепкого алкоголя.
Напомним, что в этом году авторитетное британское издание Drinks International опубликовало рейтинг самого популярного в мире алкоголя. По его результатам, в категории «Водка» «Хортиця» стала единственной отечественной водкой в тройке мировых лидеров.
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