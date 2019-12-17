Украинские производители завоевывают международные рынки

Деньги

Отечественный бренд «Хортиця» на мировом рынке за первые девять месяцев 2019 года показал прирост продаж на 35 процентов по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

По данным производителя, самые высокие продажи показали такие страны, как США, Канада, Израиль и Корея.

Главным фактором успеха производители считают использование инновационных технологий в производстве.

«Хортиця» применяет технологию 7 ступеней фильтрации водки и 7 уровней дистилляции, а также использует артезианскую воду и спирт нового поколения «Пшеничная слеза».

По мнению специалистов, «Хортица» — это пример лучшей водки, в которой используется самое высококачественное сырье в производстве крепкого алкоголя.

Напомним, что в этом году авторитетное британское издание Drinks International опубликовало рейтинг самого популярного в мире алкоголя. По его результатам, в категории «Водка» «Хортиця» стала единственной отечественной водкой в тройке мировых лидеров.

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