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"Не буду убеждать Вас, что я здесь ни при чем": подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
Военный медик, хирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую арестовали и подозревают в соучастии в убийстве Павла Шеремета, написала письмо матери журналиста. Кузьменко надеется, что когда-нибудь расследование дела завершится поимкой истинных убийц, а не случайным образом назначенных «виноватых».
«Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем — я хочу, чтобы вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю», — говорится в письме к Любови Шеремет.
«Из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну и за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед вами поставили настоящих убийц, и вы могли бы им посмотреть в глаза», — добавила Кузьменко.
Напомним, ранее Любовь Шеремет, комментируя аресты подозреваемых, призналась, что не хочет, чтобы пострадали невинные люди. Музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), также арестованный по делу об убийстве Шеремета, написал письмо матери журналиста и поблагодарил за то, что не спешит верить на слово органам следствия.
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