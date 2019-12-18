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Царица пустыни: Анфиса Чехова примерила образ Хюррем Султан
Популярна российская телеведущая Анфиса Чехова, обожающая шокировать фанатов горячими снимками в купальниках, сейчас вынуждена умерить свои аппетиты, так как находится в поездке в мусульманской стране Омане.
Там женщина изучает диковинные места Аравийского полуострова, где каждая точка — достойная декорация для кинопроекта.
Ведущей даже удалось воплотить детскую мечту — провести ночь в шатре в пустыне. Там она провела необычную, «одетую» фотосессию. Но Анфиса не была бы собой, если бы не довела съемки до совершенства, взяв за образец сериал «Великолепный век».
Для этого телеведущая выбрала платье почти такого же типа, как у Хюррем Султан.
«Если вы хотите сделать меня по-детски счастливой — отвезите меня в Пустыню! Она оказалась для меня настоящим местом силы! Никогда-бы не подумала, что Пустыня меня впечатлит больше, чем океан и пляж. Наверное, с ней у меня связано что-то приятное из прошлых жизней. А когда на мне наряд настоящей восточной принцессы, мне кажется будто я родилась совсем не в той стране», — написала она в посте.
Фолловеры сразу же откликнулись на предложенную игру и начали льстить Анфисе тем, что ей наверняка подошла бы роль царицы.
«Похожи на Хюррем, только лучше», «Великолепный век, великолепная Анфиса. Определенно, это ваш образ», «Султана только Анфисе и не хватает. Образ очень и очень!» — написали в комментариях.
При этом они, конечно, припомнили, что у телеведущей есть актёрское образование, поэтому она бы, конечно, не против сыграть султаншу. Но Анфисе, по её собственному признанию, после окончания учебы всё чаще предлагали роли «сенных девок» — что в кино, что в театре. Все смотрели на типаж, но никто не хотел видеть глубокий драматический талант. На меньшее Чехова решила не размениваться, поэтому отказалась от мечты об актёрстве.
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