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Красавец "Бали-Бей" из "Великолепного века" впервые показал сына (фото)
Известный турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит, сыгравший запоминающиеся роли в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», в апреле этого года стал отцом: жена Фахрие Эвджен родила ему мальчика, которого назвали Караном.
Характерно, что после этого радостного события 34-летний Бурак Озчивит и 33-летняя Фахрие Эвджен перестали посещать светские мероприятия, уделяя все свободное время сынишке, пишет «Стархит».
При этом пара не публиковала снимки своего наследника, хоть им предлагали крупное вознаграждение за эксклюзивные фотографии младенца. Знаменитости от предложения отказывались, заявляя, что сами примут решение, когда ребенка пора знакомить с публикой.
Теперь этот момент, похоже, наступил: в воскресенье звездная пара опубликовала в микроблоге Фахрие кадры с малышом. На снимках мальчик лежит вместе с мамой на диване. «Мой Каран. Капитан космического корабля», — написала Эвджен.
Напомним, Бурак окончил факультет кино, изобразительного искусства и фотографии в университете Мармара. С 2003 по 2007 годы Озчивит работал в модельном бизнесе. Актер получил награду «Лучшая модель Турции», а в 2005 году занял второе место в конкурсе «Лучшая модель мира». Артист наиболее известен по ролям в сериалах «Королек птичка певчая» и «Великолепный век».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что еще одна звезда сериала «Великолепный век» — 36-летняя Мерьем Узерли периодически привлекает к себе внимание — правда, больше экспериментами со своей внешностью. Уколы красоты и пластические операция настолько изменили ее, что актрису перестали узнавать даже самые преданные поклонники. К счастью, в последнее время Мерьем, похоже, решила отказаться от экспериментов и вернулась к своему привычному облику.
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