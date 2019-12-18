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Мир

В Генштабе российских войск готовятся к войне с НАТО: названа примерная дата

7:46 18 декабря 2019 580
война
Инф. «ФАКТОВ»

Российский генштаб уверен: полномасштабный военный конфликт между РФ и НАТО с другой возможен лишь после 2050 года. До этого периода вероятно сохранение противостояния, но без масштабных инцидентов в военной сфере. В РФ это называют «обеспечением российской военной безопасности», на Западе предпочитают говорить о гибридной войне, которая уже началась и активно продолжается.

В статье для газеты минобороны РФ «Красная звезда» начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов дал понять, что в России практически любую активную деятельность Альянса воспринимают как обоснование для будущего конфликта. Не стали исключением и военные учения НАТО. В РФ сам факт учений расценивают как «целенаправленную подготовку НАТО к задействованию войск в крупномасштабном военном конфликте».

При этом в РФ отказывают НАТО в праве аналогично воспринимать российскую военную политику. Российский Генштаб возмущается, когда наращивание российской армии и флота Запад расценивает как военную угрозу.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов предупредил, что России в гибридной войне против Украины совсем не обязательно захватывать Киев на танках. Вместо этого, РФ может перейти к тактике терактов. А российский журналист и военный эксперт Александр Гольц уверен, что в РФ готовятся к ядерной войне.

Фото theceomagazine.com

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