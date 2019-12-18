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Спорт

Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция

10:36 18 декабря 2019 26
Кубок Украины по футболу
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 18 декабря, в столичном Доме футбола состоится жеребьевка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка Украины, в которой примут участие «Мисс Украина"-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганык (начало — в 13:00).

Напомним, что борьбу в турнире продолжают пять представителей элитного дивизиона, две команды из первой лиги и один клуб из второй:

«Динамо» (Киев)

«Десна» (Чернигов)

«Александрия»

«Ворскла» (Полтава)

«Мариуполь»

«Минай»

«Ингулец» (Петрово)

«Альянс» (Липовая Долина)

Прямую видеотрансляцию жеребьевки четвертьфинальных пар, которую проведет официальный сайт УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 13:00) в этой новости.

Напомним, что финал Кубка Украины 13 мая 2020 года впервые в истории примет Тернополь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в овертайме выбило «Шахтер» из Кубка Украины.

Фото ffu.ua

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