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Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция
В среду, 18 декабря, в столичном Доме футбола состоится жеребьевка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка Украины, в которой примут участие «Мисс Украина"-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганык (начало — в 13:00).
Напомним, что борьбу в турнире продолжают пять представителей элитного дивизиона, две команды из первой лиги и один клуб из второй:
«Динамо» (Киев)
«Десна» (Чернигов)
«Александрия»
«Ворскла» (Полтава)
«Мариуполь»
«Минай»
«Ингулец» (Петрово)
«Альянс» (Липовая Долина)
Прямую видеотрансляцию жеребьевки четвертьфинальных пар, которую проведет официальный сайт УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 13:00) в этой новости.
Напомним, что финал Кубка Украины 13 мая 2020 года впервые в истории примет Тернополь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в овертайме выбило «Шахтер» из Кубка Украины.
Фото ffu.ua
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