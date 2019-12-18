Российский разведкорабль взбудоражил военных Трампа маневрами у берегов США

Мир

Командование Воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) отреагировало на «хаотические маневры», проводимые недалеко от побережья США российским разведывательным кораблем «Виктор Леонов».

«NORAD и USNORTHCOM (Северное командование США) внимательно следят за интересующими нас судами, в том числе иностранными военно-морскими судами, такими как российское судно VICTOR LEONOV… Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе. Хотя мы не будем обсуждать конкретные меры, предпринимаемые NORAD и USNORTHCOM, которые регулярно проводят воздушные и морские операции для обеспечения обороны Соединенных Штатов и Канады», — говорится в сообщении.

While we won't discuss specific measures being taken, NORAD and USNORTHCOM routinely conduct air and maritime operations to ensure the defense of the United States and Canada. 2/2 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) December 17, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом этого года Российская Федерация спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря, где проходили учения Sea Breeze 2019. Так, российский военный корабль «Сметливый» около 8 часов утра зашел в закрытый район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции.

Фото korabel. eu

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