Мир

Провокации продолжаются: российский корабль зашел в закрытую зону учений Sea Breeze в Черном море

В среду, 10 июля, Российская Федерация в очередной раз, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря, где сейчас проходят учения Sea Breeze 2019. Об этом в Facebook сообщило Командование Военно-Морских Сил ВСУ.

По информации украинских военных, несмотря на прибрежное уведомление для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, российский военный корабль «Сметливый» около 8 часов утра зашел в закрытый район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции.

С украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» российскому судну посылали запрос в соответствии с международным протоколом, но россияне сделали вид, что у них «проблемы» со связью.

«Данный факт является очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе», — отметили в командовании.

Россия неоднократно нарушала нормы международного права и создавала конфликтные ситуации в Азовскои море и в районе Керченского пролива.

25 ноября 2018 года российские пограничники таранили, а затем захватили украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», осуществлявшие плановый переход из Одессы в Бердянск. В плен попали 24 члена экипажа, трое из которых получили ранения. Освобождать военнопленных в РФ отказываются, невзирая на четкое определение Международного морского трибунала.

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