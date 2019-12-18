Украина

Нет особого статуса Донбасса! У Путина отреагировали на правки Зеленского в Конституцию Украины

В Кремле были недовольны, что украинский президент Владимир Зеленский после нормандского саммита в Париже так и не предложил правки в Конституцию об особом статусе Донбасса. Москва опасается, что Зеленский не выполнит договоренности.

Российский МИД решил, что продление на год принятого в 2014-м закона об особом статусе Донбасса — это полумеры. А то, что предложил Зеленский как конституционные правки, в Москве назвали нарушением договоренностей.

В МИД РФ возмущаются: в законопроекте Зеленского о децентрализации «вопреки минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса».

«Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов… Все эти вопросы также требуют прояснения», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в пропрезидентской фракции «Слуга народа» заявили, что за закон об особом статусе Донбасса возьмутся возможно после следующей встречи «нормандской четверки» в марте 2020 года.

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