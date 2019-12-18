Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту

Украина

Кабинет министров Украины запретил гражданам поездки в Россию по внутреннему украинскому паспорту, а детям младше 16 лет — по свидетельству о рождении. Для выезда и детям и взрослым необходимо будет оформлять загранпаспорт.

Подробности решения, принятого на заседании Кабмина, обнародовал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко. Утверждено, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2020 года.

Напомним, до недавнего времени Россия входила в число стран, куда украинцы могли ездить с паспортом внутреннего образца. В РФ неоднократно намекали, что любые пересмотры условий въезда-выезда будут двусторонними.

Планы об ужесточении поездок в РФ украинский МИД обнародовал в начале декабря. В МИД говорят, что готовы оформить украинцам загранпаспорта в посольстве в Москве, в консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Фото Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ», Олексій Гончаренко/Facebook

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