Могут внезапно загореться: Whirlpool отзывает полмиллиона неисправных стиральных машин (фото)

Происшествия

Компания Whirlpool преподнесла неприятный сюрприз сотням тысяч семей в канун Рождества. В Великобритании и Ирландии отзываются по меньшей мере 520 тысяч стиральных машин Hotpoint и Indesit в связи с угрозой самовозгорания. Обе торговые марки принадлежат Whirlpool.

Проблема выявлена в замке дверцы. Во время работы он сильно нагревается. На данный момент зафиксированы 79 пожаров, причиной которых стали стиральные машины. Whirlpool заявляет, что речь идет о моделях, выпущенных в период с 2014 года по февраль 2018 года включительно. Компания открыла сайт, на котором каждый может проверить, попадает ли его стиральная машина в эту группу риска. Для этого следует ввести название модели и заводской номер в специальную графу. Эти данные указаны либо на внутренней стороны дверцы, либо на задней стенке стиральной машины. Проблемы выявлены у трех моделей Indesit и 39 моделей Hotpoint.

Whirlpool обещает либо бесплатный ремонт, либо полную замену машин. Однако сделать это можно будет не раньше конца января, а может быть, и позже. Компания объясняет это большим количеством стиральных машин, подлежащих замене. А пока настоятельно рекомендуют всем владельцам не пользоваться указанными приборами и полностью их обесточить. Люди негодуют. Перспектива не стирать ближайший месяц мало кого может обрадовать.

Независимые эксперты утверждают, что пользоваться указанными машинами все же можно, но только включая их на программы с водой, температура которой не превышает 20 градусов Цельсия.

Британские СМИ напоминают, что в 2015 году Whirlpool пришлось заявить о бесплатном ремонте или замене 5,3 миллиона электросушилок для белья! Более 400 тысяч таких устройств до сих пор не прошли через эту процедуру. Пользователи опасаются, что и со стиральными машинами такая история может повториться.

Пока в результате пожаров пострадали 10 человек. На фоне проблемы со стиральными машинами компании Whirlpool СМИ припомнили жуткую историю с пожаром в Лондоне в июне 2017 года. Тогда сгорела многоэтажка «Гренфелл-тауэр». Погибли 72 человека. Прямой материальный ущерб превысил 200 миллионов фунтов (262 миллиона долларов). Общий ущерб оценивается страховыми компаниями в 1,3 миллиарда долларов! Эксперты уверены в том, что причиной пожара стал неисправный холодильник Hotpoint. Whirlpool утверждает, что вины компании в этом нет. Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации холодильника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Samsung объявил об отзыве всех своих новых смартфонов Galaxy Note 7 из-за того, что гаджеты сами по себе взрывались.

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