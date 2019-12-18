Политика

У топ-менеджмента Торгово-промышленной палаты не получится кулуарно провести выборы руководства и снова остаться во главе бизнес-ассоциации, поскольку к этому событию приковано большое внимание со стороны предпринимателей и средств массовой информации. Поэтому в этот раз президиум придется проводить публично, а нынешнему руководству ТПП честно конкурировать со своими оппонентами. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Андрей Еременко.

«С момента начала работы новой власти об участии ТПП в принятии решений на государственном уровне не слышно ровным счетом ничего. Пожалуй, если бы не слух о грядущем заседании президиума, о ней никто бы и не вспомнил. Это при том, что за время „турборежима“ было принято очень много разных законов, в Раде отметились все возможные ассоциации со своими замечаниями и предложениями, как сделать нашу жизнь лучше, а от ТПП… Ни по рынку земли, ни по промышленности (особенно по экспорту), ни даже по программе деятельности правительства… Довольно странная позиция для крупнейшего объединения бизнеса, на который решения власти влияют непосредственно», — считает эксперт.

По его мнению, своим «молчаливым согласием», руководство Торгово-промышленной палаты пытается добиться лояльности у представителей новой власти.

«Странная позиция, тем более, что так это не работает, поскольку одними фейсбук-успехами уже сыт не будешь. Так что придется либо предъявлять активную деятельность, либо окончательно терять статус и членов организации, которые будут переходить в более активные ассоциации», — уверен политолог.

Он также добавил, что на предстоящем заседании будет представлен отчет по выполнению стратегии организации, а это событие не пройдет незамеченным в профессиональной среде. Поэтому провести повторный захват власти в ассоциации «по-тихому» не получится.

«На грядущем заседании обязательно будет некий отчет по выполнению стратегии. Да и заседание президиума получится весьма публичным, как его ни прячь. И если будет пусть и мелкий, но скандал, то „замять“, как они привыкли это делать всегда, уже не получится. Тем более, что к важному событию будут присматриваться все. От представителей власти, до членов „конторы“. Понятно, что „по-тихому“ прихватить контроль (как это сделала команда Януковича, представитель которой до сих пор возглавляет эту организацию) не получится. Потому попытка „тихого захвата“ провалится с треском и уж точно не будет тихой независимо от результата — уж больно много народу следит», — отметил Еременко.

По его словам, нынешнему руководству Палаты в этот раз придется играть в открытую, опираясь только на реальную конкуренцию идей.

«Понятно, что всем хочется видеть ТПП мощной организацией. Такой, как в Германии или Австрии. Но с другой стороны, если ТПП превратится с формальную бюрократическую организацию, то ее функции перехватят новые структуры. Причем сделают это без специальных законов, разветвленных представительств, огромных помещений и прочих «плюшек», — подытожил Андрей Еременко.



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