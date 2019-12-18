Мир

В Государственном историческом музее Южного Урала произошло мистическое событие. Стеклянный купол в форме пирамиды, под которым хранится осколок знаменитого Челябинского метеорита, начал подниматься сам по себе. Момент самопроизвольного движение купола попал на видео камер наблюдения.

Сотрудники музея не могут объяснить, каким образом это произошло. Тяжелый купол нельзя поднять без нажатия специальной кнопки на пульте. Однако к пульту никто не прикасался. Представитель музея Айвар Валеев сообщил в Facebook, что «Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея». «Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся», — пишет он. По его словам, женщины-смотрительницы серьезно напуганы произошедшим.

Директор музея Владимир Богдановский говорит, что специалисты по электронике единодушно считают, что подняться сам по себе купол не мог. И что технику проверили — она была в порядке.

Кто-то из пользователей соцсетей заподозрил полтергейт. Другие считают, что виноваты инопланетяне. «Такое происходит, когда проводят масштабные военные учения. Марсиане или НЛО, как принято наукой их называть, начинают вмешиваться, дабы дать понять, что они следят за нами», — считает один из комментаторов. Еще один пользователль попытался подвести под случай научную базу. «Если не фейк, то очень похоже на звуковую левитацию. Вибрации земли и камня совпали и гравитационная яма образовалась и двигалась вверх двигая купол. Гравитационная разсинхронизация», — написал он.

Челябинский метеорит упал на земную поверхность 15 февраля 2013 года. В результате были повреждены многие здания и почти 200 человек получили травмы. Мощность взрыва, произошедшего в момент входа в атмосферу метеорита над Челябинской областью, составила, по оценкам NASA, от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что астероид-призрак пролетел мимо Земли на ближайшем за 300 лет расстоянии.

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