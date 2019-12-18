В Украине ужесточили наказание телефонным "минерам"

Украина

В правительстве нашли способ, как отучить телефонных «минеров» устраивать переполох в городах. Кабмин надеется, что если ужесточить наказание за анонимные звонки и сообщения о заминировании, то «эпидемия» пойдет на спад, а взрывотехнические службы смогут отдохнуть от постоянных рейдов.

На заседании Кабмина 18 декабря был поддержан проект закона о том, чтобы сделать более строгим наказания за ложные звонки о заминировании больниц, учебных заведений, других важных объектов. Была названа неприемлемой ситуация, когда из-за анонимного звонка в городе приходится закрывать все школы или все торговые центры.

Действующая статья Уголовного кодекса предусматривает для лжеминеров до шести лет лишения свободы. Новым законопроектом предлагается ужесточить санкции до восьми лет за решеткой и добавить такой вид наказания, как «конфискация имущества». Авторы проекта надеются, что страх изъятия дома, квартиры, автомобиля должен остановить телефонных хулиганов. Законопроект будет передан в Раду, авторы надеются на поддержку депутатов.

Напомним, в полиции говорят, что в 2019 году лжеминеры заметно активизировались. Сигналы о якобы угрозе взрыва поступают вдвое чаще. Так, в 2018 году расследовалось около 600 случаев телефонного хулиганства, в 2019 году этот печальный рекорд был побит уже в мае.

В полиции говорят, что значительное количество сообщений о минировании поступало с IP-адресов, зарегистрированных в России.

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