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Названы самые модные новогодние украшения: красиво и стильно (фото)
Новогодняя вечеринка — повод блеснуть красивым нарядом. Конечно же, дополнить его хочется эффектными украшениями. Но порой сделать выбор непросто. О стильных новогодних украшениях «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер Елена Ястреб.
— Фаворитом праздника является золото во всей палитре оттенков и текстур, — говорит Елена Ястреб. - Самый трендовый аксессуар — пояс с большой пряжкой. Красивые моносерьги (то есть одна серьга) могут свершить чудо перевоплощения из дневного образа в вечерний.
Подчеркнут изящное запястье браслеты — широкие, асимметричные, замысловатых форм. Именно такие я представила осенью на модном показе в Париже. И, конечно же, обратят на себя внимание эффектные кольца.
— Как лучше сочетать праздничные украшения с нарядом?
— Важно, чтобы украшения гармонировали с вашим стилем. Прежде всего они должны подчеркнуть идею вашего образа. Украшения подобны знакам препинания. Ими можно поставить точку, восклицание или вопрос. И, конечно же, украшения транслируют настроение. Если они подобраны правильно, с ними вы становитесь увереннее в себе.
— 2020 год — год Металлической Крысы. Какие украшения посоветуете надеть на вечеринку с учетом этого?
— Актуальны украшения черные, золотые и, конечно же, с любыми металлическими деталями. Также приветствуются символы этого животного.
— Какие украшения будут фаворитами 2020 года?
— Крупные с акцентными деталями.
Ранее румынский нейл-стилист, призер международного чемпионата по нейл-арту Даниэла Опроаика рассказала «ФАКТАМ», какой маникюр можно сделать на новогоднюю вечеринку.
А о самых модных аксессуарах зимнего сезона «ФАКТАМ» рассказала известный фэшн-стилист и режиссер телепроектов о моде Светлана Лищинская.
Кроме того, украинский дизайнер и fashion-эксперт Анастасия Иванова подробно рассказала о трендовых цветах наступающего года, дала несколько советов о том, как правильно их сочетать и на каком наряде для встречи Нового года остановить свой выбор.
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...