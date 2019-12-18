- 17:04 «Откуда взять деньги?»: Зеленский высказался о повышении пенсий
- 16:56 Суд принял новое решение по экс-нардепу Пашинскому
- 16:27 Весна в декабре: погода в Киеве побила очередной рекорд
- 16:24 В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео
- 16:15 Суд вынес резонансное решение по делу горе-матери, заморившей голодом годовалого сына
- 16:04 В СБУ назвали количество узников боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- 16:03 «Сам ковырял»: Басков сделал очень интимное признание
- 15:52 Престижная футбольная премия Globe Soccer Awards: назван квартет претендентов
- 15:51 Впервые в Украине: под Николаевом суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство
- 15:44 В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим
- 15:43 Убийство Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию Дугарь
- 15:38 Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому
Суд вынес резонансное решение по делу горе-матери, заморившей голодом годовалого сына
Прокуратура города Киева добилась отмены приговора суда первой инстанции по нашумевшему делу женщины, заморившей голодом годовалого сына. Пресс-служба прокуратуры считает неверным, что суд первой инстанции не квалифицировал действия женщины как умышленное убийство малолетнего ребенка, а расценил их лишь как оставление в опасности и приговорил горе-мать к лишению свободы на 8 лет.
Столичная прокуратура категорически не согласилась с квалификацией преступления и с относительно мягким наказанием — она обжаловала приговор в апелляционном порядке.
В результате Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение.
Обвиняемая осталась под стражей.
Ранее сообщалось, что ранее сообщалось, что горе-мать выпрашивала деньги «на лечение» детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"