Суд вынес резонансное решение по делу горе-матери, заморившей голодом годовалого сына

Происшествия

Прокуратура города Киева добилась отмены приговора суда первой инстанции по нашумевшему делу женщины, заморившей голодом годовалого сына. Пресс-служба прокуратуры считает неверным, что суд первой инстанции не квалифицировал действия женщины как умышленное убийство малолетнего ребенка, а расценил их лишь как оставление в опасности и приговорил горе-мать к лишению свободы на 8 лет.

Столичная прокуратура категорически не согласилась с квалификацией преступления и с относительно мягким наказанием — она обжаловала приговор в апелляционном порядке.

В результате Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение.

Обвиняемая осталась под стражей.

Ранее сообщалось, что ранее сообщалось, что горе-мать выпрашивала деньги «на лечение» детей.

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