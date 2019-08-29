Мать заморила голодом годовалого сына: услышав приговор в суде, она смеялась и хлопала в ладоши

Происшествия

В четверг, 29 августа, Голосеевский районный суд Киева огласил приговор Владиславе Трохимчук, которая два с половиной года назад, зимой 2016-го, на одиннадцать дней оставила одних дома годовалого сына и трехлетнюю дочь. Дети не просто находились такое длительное время без присмотра взрослых, их еще и заперли в комнате, прижав дверь полотенцем, лишив таким образом малышей доступа к кухне, где в холодильнике хранилась еда, а также к туалету и ванной, где они могли бы попить воды из крана, и коридору, где детский плач могли бы услышать соседи. Мать буквально обрекла сына и дочь на мученическую смерть. Годовалый Даня на восьмой день умер от голода. Его сестричка Аня еще три дня находилась в комнате с телом братика. Девочка была в критическом состоянии, у нее уже начали отказывать внутренние органы. Аня осталась жива лишь потому, что смогла найти воду для цветов и попить…

Горе-мать все это время провела со своим мужем и новорожденной дочкой Софией. Вспоминала ли она о запертых Дане и Ане, неизвестно. Но когда на одиннадцатый день Владислава заявилась в квартиру, она принесла сырки, бананчики, печенье — видимо, все же решила подкормить детей. Найдя еле живую дочь и уже окоченевшего сына, женщина вызвала скорую. Врачи, констатировав смерть мальчика, девочку забрали в реанимацию, а саму Владиславу приехавшая на место происшествия полиция задержала.

О причинах этого нечеловеческого поступка мать троих детей говорила туманно. Мол, она не понимает, почему так произошло. И вообще надеялась, что за детьми присматривает свекровь — мать первого мужа и отца Ани и Дани Алексея. Но эта версия у следствия доверия не вызвала, ведь Владислава не просила свекровь побыть с детьми, да в любом случае у той не было даже ключей от квартиры. Настоящую причину «ФАКТЫ» выяснили чуть позже, и она оказалась чудовищна. Оказывается, Владислава специально морила детей голодом, чтобы фотографировать их, публиковать снимки бледных, изможденных малышей в интернете и собирать деньги якобы им на операцию. Выставляя пост о том, что у Анечки нашли опухоль и она умрет, если не прооперировать, Владислава не могла доказать это ничем — ведь документов выдуманной болезни с подписями врачей у нее не было. Так вот, чтобы разжалобить людей, мамаша отправляла им снимки малышки с закатившимися глазками и пересохшими губами. Это дает повод думать, что горе-мать и раньше практиковала «голодную диету» для своих детей. Зимой 2016 года Владислава позвала в гости интернет-подруг, которые начали сомневаться в правдивости истории о смертельной болезни. Подруги должны были прийти к ней 5 декабря. За одиннадцать дней до этого Владислава закрыла двух детей в комнате и уехала к новому мужу. Вернулась только перед приходом гостей, чтобы навести порядок в доме. Смысл этого чудовищного поступка был очевиден — сделать так, чтобы подруги увидели ее детей как можно более больными и изможденными и снова стали давать ей деньги «на операцию». Однако на этот раз Владислава просчиталась. Ей не пришло в голову (о сердце тут говорить не приходится), что одиннадцать дней без еды и воды выдержит не всякий взрослый. Что уже говорить о ребенке!

Следствие тянулось два с половиной года. В квартире, где умирал в страшных муках маленький Даня, полицейские нашли оторванный линолеум, содранные обои и размазанные по стенам экскременты — дети всем этим питались, пытаясь выжить. Допрошенные в качестве свидетелей соседи показали, что они постоянно слышали крик и плач детей, несколько раз вызывали полицию, но безрезультатно — полицейские возмущенно спрашивали: зачем приезжать, если просто плачут дети? Что тут особенного? Несколько раз в квартиру пытались попасть родной отец малышей и его мама. Стучали, звонили, но им никто не открыл.

Узнав о трагедии, Алексей Трохимчук рыдал, говорил, что он и его бывшая жена переписывались в эти дни, решали, что подарить маленькому Дане на день рождения, который вскоре должен был наступить. Мог ли он подумать, что его сын в это время был уже мертв и убила его родная мать! Второй муж Владиславы, Антон Подчапко, как и ее мама и сестра, в один голос утверждали, что не могут поверить в происходящее, ведь Влада была хорошей мамой, любила, одевала, кормила детей, вела здоровый образ жизни, не курила и не употребляла наркотики. Но именно это, а также психиатрическая экспертиза, установившая, что молодая мать отдавала себе отчет в своих поступках, давали следствию повод убедиться: Влада сознательно морила детей голодом.

Изначальную статью 135 Уголовного кодекса («Оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевшего») переквалифицировали на 115, часть 2 — «Умышленное убийство». Причем Голосеевский районный суд сразу отказал в изменении статьи, Киевской прокуратуре пришлось обжаловать это в Апелляционном суде. Сегодняшнего дня с нетерпением ждали все: и супруги Горовые, хозяева той злополучной квартиры, где случилась беда, и активисты группы «Трагедия по вине безразличия», отслеживающие громкое дело, и журналисты. Все надеялись, что женщину, хладнокровно заморившую голодом годовалого малыша, приговорят к пожизненному заключению. Но не тут-то было.

Первым тревожным звоночком стало то, что обвиняемой… не было в зале суда. Как объяснили судьи, в автобусе, которым конвоировали людей из СИЗО… не было места. В зале суда был включен экран, транслирующий картинку из камеры, где находится Владислава. Было видно, что она ведет себя на удивление спокойно: ходит, подставляет стул, что-то достает с полки. Так буднично, словно в этот самый момент ей не грозит услышать, что остаток своей жизни она проведет за решеткой.

Судья Галина Бондаренко долго читала обвинительный приговор. Напирала на то, что Владислава не помнила, что в тот вечер происходило, что двери в спальню не были заперты, что, обнаружив умершего сына, Владислава истошно закричала (это слышали соседи), а значит, она не умышленно убила своего ребенка. «Учитывая то, что она не раскаялась в своем преступлении, а также то, что ей присуща циничность, демонстративность, безжалостность… суд считает правомерным приговорить обвиняемую к высшей мере наказания». И тут всех ожидал сюрприз. Высшей мерой наказания оказалось не пожизненное заключение, а… восемь лет лишения свободы. Потому что непосредственно перед составлением приговора судьи… изменили статью, по которой судят Трохимчук, с умышленного убийства (от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения) обратно на оставление в опасности (до восьми лет лишения свободы). Более того, Галина Бондаренко объявила, что из этого срока будет вычтено то время, которое Владислава провела в СИЗО, причем один день в изоляторе приравнивается к двум дням в тюрьме. Трохимчук была взята под стражу 5 января 2016 года. На сегодняшний день она находится под арестом два года и восемь месяцев. Этот срок умножается на два и отнимается от того, на который ее приговорили. Восемь лет минус пять лет и четыре месяца означают, что меньше чем через три года Владислава будет на свободе. Услышав приговор, детоубийца… засмеялась и хлопнула в ладоши. А в зале суда началось невообразимое. Журналисты плакали, активисты кричали судьям «позор!»

— Это не судьи, а просто продажные люди, которые «отмывают» преступников и садят в тюрьмы невиновных, — с горечью сказал Михаил Горовой, хозяин квартиры, которую снимала Владислава и в которой заперла детей. — Эта самая Галина Бондаренко приговорила Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, хотя он не убивал судью Зубкова, что было потом доказано. А здесь, где ситуация совершенно очевидна, убийце, заморившей голодом такого кроху, дают, по сути, три года.

— Как мама двоих детей я просто в шоке и от изменения квалификации, и от приговора, — сказала «ФАКТАМ» спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец. - Как только приговор будет официально опубликован, мы тут же подадим апелляцию и будем бороться за то, чтобы Владиславу Трохимчук наказали по всей строгости закона.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как относятся к произошедшему друзья и родные Владиславы Трохимчук.

Сообщалось также, что, по словам адвоката обвиняемой, она едва не погибла в СИЗО.

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