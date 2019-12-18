- 17:04 «Откуда взять деньги?»: Зеленский высказался о повышении пенсий
- 16:56 Суд принял новое решение по экс-нардепу Пашинскому
- 16:27 Весна в декабре: погода в Киеве побила очередной рекорд
- 16:24 В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео
- 16:15 Суд вынес резонансное решение по делу горе-матери, заморившей голодом годовалого сына
- 16:04 В СБУ назвали количество узников боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- 16:03 «Сам ковырял»: Басков сделал очень интимное признание
- 15:52 Престижная футбольная премия Globe Soccer Awards: назван квартет претендентов
- 15:51 Впервые в Украине: под Николаевом суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство
- 15:44 В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим
- 15:43 Убийство Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию Дугарь
- 15:38 Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому
В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео
В Киеве на Подоле полиция смогла «на горячем» задержать двух квартирных воров, которые уже похитили имущество хозяев, и собирались бежать. Напомним, ранее в столице задержали целую банду «домушников».
Не церемонясь, «гости» взломали замок квартирных дверей в квартире по проспекту Правды, после чего похитили деньги, мобильный телефон, планшет и ювелирные изделия.
После совершенного грабежа они вышли из дома и сели в ожидающий их автомобиль. В нем их и задержали с похищенным имуществом.
Фигурантов задержали, и установили их личности.
«Ими оказались 34-летний местный житель и 42-летний крымчанин, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу», — сообщил старший следователь Подольского управления полиции Виталий Слепков.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Санкция инкриминируемой им статьи Уголовного кодекса предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как в российской Воркуте «домушника» смогла задержать 8-летняя девочка. Она закрыла его в квартире, которую он пришел грабить.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"