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Происшествия

В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео

16:24 18 декабря 2019 268
В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Подоле полиция смогла «на горячем» задержать двух квартирных воров, которые уже похитили имущество хозяев, и собирались бежать. Напомним, ранее в столице задержали целую банду «домушников».

Не церемонясь, «гости» взломали замок квартирных дверей в квартире по проспекту Правды, после чего похитили деньги, мобильный телефон, планшет и ювелирные изделия.

После совершенного грабежа они вышли из дома и сели в ожидающий их автомобиль. В нем их и задержали с похищенным имуществом.

Фигурантов задержали, и установили их личности.

«Ими оказались 34-летний местный житель и 42-летний крымчанин, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу», — сообщил старший следователь Подольского управления полиции Виталий Слепков.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Санкция инкриминируемой им статьи Уголовного кодекса предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как в российской Воркуте «домушника» смогла задержать 8-летняя девочка. Она закрыла его в квартире, которую он пришел грабить.

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